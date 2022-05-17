兒帶女友回家住！媽見「1舉動」怒轟沒禮貌：要我洗嗎？
戀愛中的情侶一刻也不想分離，可能偶爾會到對方家中過夜，不過有些眉眉角角若沒注意，恐導致對方家長不愉快，一名網友就抱怨，兒子帶女友回家住幾天，女方竟將衣服全留在洗衣籃，讓她有些疑惑是不是自己跟不上時代，傻眼表示「這樣應該是有點不禮貌吧？」
一名網友於《匿名公社》無奈表示，兒子目前正在當兵，因此禮拜五、六、日會帶女友回家住，不過女友竟將衣物，全留在家中洗衣籃，讓原PO相當火大，「前一兩次是只有一件短袖t恤，我就想說算了，這禮拜是二件上衣，牛仔褲、小可愛、甚至襪子，全都留下來放我們家的洗衣籃裡要給我洗，我就有點火大了」。
原PO無奈發問，「我想知道是不是我跟不上時代，把衣服留給對方家長洗，這樣應該是有點不禮貌吧？而且…畢竟算是外人，衣服跟對方家人一起洗，不覺得不舒服嗎？」
貼文曝光後，引發網友討論，「沒禮貌啊，對方父母又不是旅館人員，也不是傭人」、「很沒禮貌，就算是我男友說放那一起洗就好，我也不敢，一定帶回家 」、「是我的話第一次就不會幫她洗，而且還會直接叫她帶回去自己洗」、「我弟弟的女朋友來家裡過夜，我都直接告訴她衣服請妳自己洗，結果她只用清水浸泡在桶子，我也是立馬請我弟告訴她，如果要這樣，以後不要來我這過夜」。
眾人則認為需要先跟兒子溝通，「有時候是兒子的問題，他可能基於疼愛女朋友，就叫女生丟在那裡」、「那是兒子的客人，請兒子去溝通」、「跟兒子說吧！自己的老婆要自己教家裡的規矩 讓父母當壞人主動說以後會難相處！」、「會不會是你兒子叫她丟的，家有老媽子會洗」。（編輯：鍾怡婷）