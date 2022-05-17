前公司加薪8千仍不願回去！眾見「1亂象」嚇醒：坑更大了
多數上班族努力工作打拼，為的就是爭取到加薪的契機。不過就有女網友突然接到前主管的訊息，表示願意多加8千元薪水請她回去，然而前公司內的「1亂象」卻立刻讓她卻步「坑更大了」。
原PO在論壇Dcard上發文提到「我在前公司是月薪2萬7的助理，因為公司一直裁員，剩下的人工作變多，也沒調薪，就決定離職了，也順利找到新工作」；沒想到新工作才剛安穩下來，原PO又突然收到前主管的訊息，對方聲稱「公司先在有另一份職缺，薪水可以談到3萬5，要不要考慮回來做？」
而原PO隨即也向之前同事打聽，才得知自己離開後，前公司「有經驗的主管走了3個，5萬月薪請來的新主管來4天就閃人」。此刻原PO也驚覺「在我看來就是有經驗的人走了差不多，找我回去填坑的，主管一直說公司是虧待我們這些助理，在我離職時說過，說現在薪水有比較好了，但我還是不想回去」。
不少過來人看完也紛紛認同回應「人一直走根本大雷缺，怎麼會有人想回去」、「回去也是工作爆量，換算下來根本低薪，不划算」、「他開3.5K就代表其實妳本來應該領這個薪水，只是他們不想多付，現在再拿這個騙你而已」、「人一直走=班一直加，快逃阿」。（編輯：潘毅）