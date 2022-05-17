狂喝防疫茶、清冠一號預防染疫？中醫師：錯了！該這樣用

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於一般常見的防疫茶，裡面大多是黃耆、桂枝這類補養身體的藥材，除了有肝炎或自體免疫病患者不宜使用以外，多數人都可以服用，有預防病毒入侵之效。
蘇奕彰強調，清冠一號屬於中醫處方藥品，雖然藥方已經公開，但民眾如果要自行到中藥行購買藥材來煎煮，必須考量到藥材的活性成分，以及煎煮方法等細節，最好還是不要貿然自行購買服用，以檢驗合格藥廠生產的產品比較安全。而清冠二號目前已經研發出來，專門給重症患者使用，在加護病房使用效果相當良好，但要授權廠商生產必須考量到市場量的問題，雖然四月中曾經開過正式的招商授權說明會，但目前還未進入商品化階段。
中醫師公會全國聯合會理事、中醫師陳潮宗指出，防疫茶是預防被病毒感染，適用各個族群，假如民眾有打過2到3劑疫苗，平常服用防疫茶就能達到抗病毒入侵的效果；而清冠一號是中醫師處方箋，主要用於治療確診者，只有少數「高危險族群」，例如80歲以上老人、未打疫苗的小孩、65歲以上有慢性病者，或是工作上屬於高危險族群者，才可以服用清冠一號來預防感染，而且最好先詢問過中醫師再使用。
陳潮宗說，清冠一號主要是抑制病毒入侵致病的機制，阻斷病毒棘蛋白與人體細胞表面的ACE2接受器結合，阻止病毒複製、減少病毒入侵，另一方面，也能減少細胞激素風暴的風險。以正常成年人來說，每次服用正常劑量（每包10公克），但小孩子要依照體重來計算，10公斤服用1/4劑量，20公斤服用1/2劑量，30公斤則是3/4劑量，40公斤以上為正常劑量。
《NOWnews今日新聞》也替民眾整理各家醫院、研究單位及中醫師的8大防疫茶配方，給民眾參考備用。
衛福部「國家中醫藥所防疫茶」
由於清冠一號屬治療新冠肺炎患者的處方藥物，非確診者不可做為預防保健。且為避免民眾擔心染疫，而亂服用清熱解毒中藥損傷腸胃，衛福部國家中醫藥研究所以「可供食品使用中藥材」組成「國家中醫藥所防疫茶」配方，供居住在社區感染發生地區、生活需接觸不特定群眾而有感染危險的民眾參考使用。不過特別提醒，有肝炎及自體免疫疾病患者，例如全身性紅斑狼瘡SLE不建議使用。
建議處方：黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢。藥材置鍋中加入2000～3000mL的水，用大火煮沸，改小火熬煮約15分鐘即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用，益氣護衛、固表防疫。
中國醫藥大學附設醫院「中醫大抗冠方劑」
由中國醫藥大學附設醫院中醫部黃升騰部主任開發，「中醫大抗冠方劑」嚴選黃耆、白朮、防風、藿香等9種可固護人體正氣、化濕解毒的藥材，做成茶包形式方便民眾飲用，可增強免疫力，預防病邪侵入人體。
中國醫藥⼤學校⻑洪明奇院⼠帶領的研究團隊實驗結果顯示，中醫⼤抗冠⽅劑可阻斷新冠病毒棘蛋⽩與⼈體細胞ACE2受體結合，抑制病毒感染的效率。「中醫大抗冠方劑」性質平和，多數民眾皆適合飲用，但因仍屬藥品，需在中醫師指導下才可開立並飲用。
國立陽明交通大學醫學院「淨冠方」
陽明交大傳統醫藥研究所開發的中藥「淨冠方」，由連翹、黃芩、柴胡、厚朴、藿香五款草藥所組成，是傳統醫藥研究所教授，同時也是北市聯合醫院林中昆院區院長許中華，依據2003年SARS抗疫經驗、臨床心得與中醫理論開立的藥方。
被陽明交大研究團隊證實可以降低感染，減輕新冠肺炎相關症狀，以弱化及減毒為目的，作為接種疫苗後另一層輔助及減毒防護，具有抑制新冠病毒複製的效果；並登上著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》。建議民眾服用前仍須詢問專業醫師評估。
新光醫院「正氣護衛茶」
「正氣護衛茶」是根據衛生福利部國家中醫藥研究所公布《新型冠狀病毒（新冠肺炎）中醫會診分期治療指引》輕症方做出調整。成份為黃耆、生甘草、乾薑、荊芥、薄荷、桑葉、板藍根、魚腥草。其中板藍根、魚腥草，經實驗證實可對抗新冠病毒；甘草具有免疫調控作用。綜合配伍達到調節免疫強化體質抗病毒的功效。
適用對象為無症狀帶原者或未盛染者，目的在阻斷病勢進入肺部明顯發炎。腸胃較敏感者，建議沖泡時間縮短至2分鐘；腸胃狀況較佳者，可沖泡至10分鐘；可反覆回沖，2～3天沖泡一包，作為平日保健茶飲。藥材為處方用藥，須經由中醫師評估後才可購買；本配方屬於支持性輔助調理，若有症狀者，仍須就醫。
恩主公醫院「防冠平安飲」及「正冠飲」
由恩主公醫院中醫部提供自製的防冠茶飲，「防冠平安飲」適合成人、「正冠飲」建議6～18歲兒童、青少年。需要中醫師評估體質後開立。
花蓮慈濟「淨斯本草飲」
花蓮慈濟醫院於2020年底研發出保健飲品「淨斯本草飲」。2021年，新冠肺炎疫情邁入高峰，台北慈濟醫院在徵得意願的情況下，每日提供「淨斯本草飲」供部分確診病人飲用。臨床發現，確診病人服用淨斯本草飲後，病毒量與發炎指數皆有下降趨勢。
淨斯本草飲使用艾葉、魚針草、麥門冬、魚腥草、桔梗、甘草、紫蘇葉、菊花等臺灣本土八種中藥草，能清潤、散寒、宣肺化痰、利濕清熱，經過研究證實可阻斷新冠病毒與細胞的結合，還可降低細胞穿透力，阻斷病毒穿透細胞，日前以藥粉型態「淨斯本草飲濃縮散」取得了衛福部外銷專用許可證。
廖婉絨中醫師「養氣防疫茶」
於粉專上指出清冠一號的中藥方藥性偏寒涼，不適合用在平時保養的廖婉絨中醫師，與幾位中醫同道在清冠一號的基礎上，結合古方改良調配成這道「養氣防疫茶」，成分有黃耆、魚腥草、板藍根、栝蔞實、厚朴、薄荷、荊芥、黃芩、桑葉、防風、甘草等。
「養氣防疫茶」中性溫和性寒涼的藥材各占一半，不燥熱、不寒涼。適合一般體質，大人小孩都可以服用。還依照預防染病、身邊有確診者但尚未感染、無症狀或輕症確診者有不同服法。
陳曉萱中醫師「簡單防疫茶」
陳曉萱中醫師於粉專上，公布自己家裡簡單的防疫茶，成分有北板藍根3錢、金銀花3錢、魚腥草3錢、連翹3錢、黃芩3錢、炙甘草2錢、黨參3錢、荊芥2錢、防風2錢、羅漢果1顆。
有做簡單的調味，讓孩子比較好入口，如果還是有點小苦，她建議可以拿掉連翹這味藥，2000cc的水加藥材煮滾後，蓋鍋蓋留小縫，轉小火煮40分鐘。強調這款茶飲只是防疫用，有症狀還是建議以症治療為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。