她22歲背房貸喊壓力大！眾見「2條件」苦笑：根本炫耀文
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，期盼盡快存到買房頭期款，晉升有房族。不過有位女網友22歲就開始背負房貸直呼壓力大，然而「2個條件」曝光後，卻讓不少網友冷笑直呼：根本炫耀文。
原PO在論壇Dcard上發文提到，自己目前22歲，因為比較早出社會，所以在去年年底，在母親的建議下買了房子，頭期家人出，貸了約600萬，月還2萬左右，「但因為現在工作調動需要額外6000的租金，我的薪水在5萬5左右，突然覺得壓力、負擔好大，完全不敢有多的社交、談戀愛」。
原PO也提到，目前買的房是舊大樓的一戶，登記在母親名下，且自己身上50萬的現金存款也全被拿去整修房子，媽媽之後則規畫「收租還貸」可以輕鬆很多，但原PO仍擔心有變數。
然而貼文曝光後，卻有不少網友認為「過了兩三年後，你就會感謝當時做了這個決定」、「多數人連頭期都要自己出，到30歲都還買不起房」、「哪有殼是輕的？不想背？卸下就好」、「有爸媽出頭期的，還能喊苦，那我怎麼辦」、「這實際上是炫耀文欸，22歲月薪5萬多，能扛房貸很幸福了」、「媽媽的規劃很有條理，覺得妳可以放心耶，牙咬一下撐過未來就好過了」。（編輯：潘毅）