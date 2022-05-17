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降落傘打不開！23歲正妹跳傘　1000公尺「瞬間墜地」身亡

▲法國一名23歲女子跳傘打不開，結果從高度約1000公尺墜落身亡。（示意圖／Pixabay）
▲法國一名23歲女子跳傘打不開，結果從高度約1000公尺墜落身亡。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 11:46:49

法國日前發生一宗悲劇，年僅23歲且熱愛跳傘的正妹，卻因不明原因無法開啟降落傘，最終從高度約3300英尺（約1000公尺）空中墜落，當場死亡，同行友人見狀都無法置信，通通嚇傻。

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據英國媒體《鏡報》報導，該名法國23歲女子荷爾卡斯塔（Romane Hourcastagnou）擁有多年豐富的跳閃經驗，生涯跳過100多次的傘，事發當天她就與另外10名有著同樣豐富經驗的好友們，一同在史特拉斯堡住處附近跳傘，卻不幸發生意外身亡。

報導指出，當時荷爾卡斯塔從1000公尺的高空一躍而下，降落傘卻因不明原因無法開啟，其他跳傘員都有幫忙支援嘗試，但都未能成功。目擊者指稱，荷爾卡斯塔當時有馬上採取緊急措施，但是高度實在太高，導致墜落速度太快，眼睜睜看著荷爾卡斯塔摔在地面。

▲法國女子跳傘打不開，1000公尺高度墜落身亡。（示意圖／Pixabay）
▲極限運動跳傘的風險極高，即便女子擁有豐富跳傘經驗，仍不幸發生意外身亡。（示意圖／Pixabay）
當地消防部門獲報後抵達現場時，荷爾卡斯塔早就沒有生命跡象，宣布當場死亡，遺體也已送至當地醫院停屍間。

對此，史特拉斯堡跳傘運動中心人員說明，荷爾卡斯塔至今已完成過100次以上的跳傘，擁有多年的練習跳傘的經驗，當地警方也為這起意外事件展開調查，詳細情況有待進一步釐清。（編輯：詹鎰睿）

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