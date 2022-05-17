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00後「4流行語」你看懂幾個？25歲妹子愣喊：我是老阿姨

▲女網友好奇詢問，新流行語使用頻率高嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲女網友好奇詢問，新流行語使用頻率高嗎？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 13:44:43

流行語代表各世代的青春回憶，有些話一出更是秒能知道年齡，近期有25歲女網友就以老阿姨自稱，並貼出4個年輕人新用語，透露自己看了一篇文章後才懂意思，驚喊「學到好多新造詞」，並好奇發問，22歲以下的年輕人「真的很常用這些詞嗎？」引發熱烈討論。

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▲網友認為，現在多數的流行語，受到抖音、小紅書影響。（示意圖／取自unsplash）
▲網友認為，現在多數的流行語，受到抖音、小紅書影響。（示意圖／取自unsplash）
根據女網友以「00後真的很常用這些詞嗎？」為題在Dcard發起討論，文中她透露自己看到一篇文章內容為「00後最愛用的11大流行語」，並且標題更直接寫上「一個都沒聽過代表你老了」，讓原PO看完後驚喊「學到好多新造詞....覺得新奇」，原PO讀完後也以「我1997老阿姨了」自稱，並列出4個流行語詢問大家是否真的很常使用。

首先第一個為普信男，意指條件普通卻非常自戀，覺得很多女生都在注意他，原PO也笑問，「同理，應該也有所謂的『普信女』？」；第二個則是種草，意指看到某個人推薦某個產品後，非常心動想購買、「被燒到」，原PO也表示自己很常看到該流行語，卻直到現在才懂真正涵義。

第三個流行語為意難平，是這一年來追劇時經常可以看到的詞，比方說「XXX結局意難平」，用來表達無法釋懷結局、不甘心之類的感覺；第四個詞為YYDS（永遠的神），原PO解釋可能是用來形容，一些超級美好的事物，像是明星或是推薦某樣物品時可用？

最後她表示，「生活周遭的人不太會這樣用，可能我同溫層太重，好好奇真的有人會用這些詞嗎？」。網友則表示，「2002，全部都聽過但沒在用」、「2003 都知道，不會用」、「全部都有聽過」、「2002都知道，但不會用」、「意難平滿好用的欸，我以為普信男韓國也有」、「還有絕絕子，到底絕Ｘ小」、「我只會用意難平，其他都好難聽」、「除了3以外我覺得都很普及」。

有網友則分析，「全部都是中國用語，而且現在的國中、小學生好像很喜歡用這些詞彙」、「因為現在00後很愛看抖音吧！啊這些詞可能都那裡學來的？」、「畢竟現在影片或是app很多都來自對岸」、「以上都是中國用語吧！說00後可能是因為被抖音荼毒的人比較多」、「我是92年出生的，我身邊人的確都在看抖音跟小紅書，也會講這些」。（編輯：鍾怡婷）

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