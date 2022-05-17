豆漿店早班6小時月領38k！她見「排班內幕」嚇壞：合法嗎
錢多事少的工作機會可遇不可求，更是所有上班族的夢想。就有女網友因關係得到一份豆漿店早班工作，一天只要工作6小時就有38k月薪，但當她知曉「排班內幕」後，美好的假象立刻幻滅。
日前原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文提到「男友姑姑家經營一間豆漿店，雖然每天上班時間只有6小時，從早上6點到中午12點，一個月就有3萬8的薪水，但意外地一直缺人，所以他們希望我能去幫忙」。
原PO本來也認為這樣的薪水相當優渥，但真正開始做之後，才被「排班內幕」嚇醒，她提到「月薪雖然有3萬8，但這是整個月不休假才能拿到，如果要休假一天需扣1200，而且沒有勞健保、三節獎金，平時所能想到的福利通通沒有」。
因為嚴苛的排班型態，也讓豆漿店一直找不到員工，而且老闆更「開出時薪120」的條件，希望員工能幫忙找工讀生，讓原PO傻眼「沒有勞健保，而且工讀生時薪只給120元，這樣不違法嗎？」
詳細遭遇曝光後，不少網友驚呼「不要去親戚的店工作，尤其是男女朋友的，到時候想哭都沒處哭」、「因為這樣所以一直缺人啊⋯」、「不過工作條件如何，都不建議去親戚的公司上班」、「還沒進門就拿來當奴隸用」、「38000 / (6x30) = 時薪211元，但代價是沒勞健保跟休假，我覺得划不來」。（編輯：潘毅）