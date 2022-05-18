網友公認5大露營體驗！喝酒聊天排最後　「冠軍」超Chill

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▲網友公認能遠離塵囂、享受森林芬多精的「山林美景」是最棒的露營體驗。（示意圖／取自unsplash）

▲「豪華露營Glamping」不斷創造奢美體驗，竟然還可以住在國家公園的珊瑚礁岩上。（圖／貓鼻頭露營莊園提供）

▲不少露營區把用餐環境佈置得美輪美奐，還有假日晚上有歌手駐唱的海景玻璃屋。（圖／向海那漾提供）

▲周杰倫和昆凌露營時幫愛兒慶生，兩人還頭靠頭欣賞露天電影院超放閃。（圖／翻攝自昆凌IG＠hannah_quinlivan）