網友公認5大露營體驗！喝酒聊天排最後 「冠軍」超Chill
露營熱潮席捲全球，台灣也越來越多人喜歡到山中或是露營區紮營的樂趣。究竟讓大家印象深刻的露營體驗有哪些呢？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了最近一年內關於「露營」話題的網路聲量表現，統整出網友公認的「五大露營體驗」網路聲量排行。大家一致認同都市住久了，能享受寧靜的「山林美景」是超Chill冠軍，沒想到「喝酒聊天」談心到半夜反而排名最後。
近年台灣從北到南，人人都在瘋露營，連周杰倫都去過的5大豪華露營受到追捧，不少網友熱愛一卡皮箱就能輕鬆入住的懶人露營，但專業露友更愛遠離塵囂、親手紮營的成就感。究竟讓大家印象最深刻、受到網友公認的「五大露營體驗」是有哪些？
冠軍獲得壓倒性的票數，讓大家都印象最深刻的便是早起看日出，能享受森林芬多精的「山林美景」，不少網友都表示，長期生活在都市中，習慣忙碌的生活，能在一片綠意的森林中，悠閒享受寧靜的山林美景，超Chill又愜意。有網友讚聲「上次到南投露營，和朋友早起在山上看日出，真的好美」，引發眾人心有戚戚焉，熱烈回應「對！都市待久了，偶爾到山裡扎營，真的會有很平靜的感覺」。
而亞軍則是「煮飯野炊」，不僅平常沒在下廚的網友們都表示躍躍欲試，也常見新手露友上網請益關於食材的準備須知還有烹調等建議，是露營活動中不可或缺的餐食體驗。有人分享「出去露營最期待晚上烤肉，跟朋友一起準備食材那些，很好玩」，尤其山上早晚溫差大，有網友力薦「露營就是要煮火鍋！大家圍著邊吃邊聊天，很溫馨」。
第三到五名則是以活動體驗為主，難得遠離夜生活，許多人推薦可以圍在一起玩「桌遊」，不只可以親子同樂，大人小孩一起燒腦超有趣。或是浪漫星月陪伴的「星空戲院」，也很受歡迎，有網友分享「上次露營帶投影機看電影，真的很特別體驗，大人小孩都喜歡」。意外的是，三五好友「喝酒聊天」談心到半夜反而排名最後。