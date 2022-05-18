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網友公認5大露營體驗！喝酒聊天排最後　「冠軍」超Chill

▲台灣人越來越瘋露營，究竟讓網友公認印象最深刻的「五大露營體驗」有哪些？《Social Lab社群實驗室》曝光網路聲量排行，超Chill冠軍正是享受寧靜的「山林美景」，「喝酒聊天」反而排名最後。（圖／向海那漾提供）
▲台灣人越來越瘋露營，究竟讓網友公認印象最深刻的「五大露營體驗」有哪些？《Social Lab社群實驗室》曝光網路聲量排行，超Chill冠軍正是享受寧靜的「山林美景」，「喝酒聊天」反而排名最後。（圖／向海那漾提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-18 07:30:00

露營熱潮席捲全球，台灣也越來越多人喜歡到山中或是露營區紮營的樂趣。究竟讓大家印象深刻的露營體驗有哪些呢？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了最近一年內關於「露營」話題的網路聲量表現，統整出網友公認的「五大露營體驗」網路聲量排行。大家一致認同都市住久了，能享受寧靜的「山林美景」是超Chill冠軍，沒想到「喝酒聊天」談心到半夜反而排名最後。

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▲網友列出露營熱門的3大優點。（示意圖／取自unsplash）
▲網友公認能遠離塵囂、享受森林芬多精的「山林美景」是最棒的露營體驗。（示意圖／取自unsplash）
近年台灣從北到南，人人都在瘋露營，連周杰倫都去過的5大豪華露營受到追捧，不少網友熱愛一卡皮箱就能輕鬆入住的懶人露營，但專業露友更愛遠離塵囂、親手紮營的成就感。究竟讓大家印象最深刻、受到網友公認的「五大露營體驗」是有哪些？

▲「豪華露營Glamping」5大推薦，住進「貓鼻頭露營莊園」睡在國家公園的珊瑚礁岩上，在華麗的萊姆酒吧裡喝調酒；連周杰倫和賈靜雯都造訪的「野漾莊園」，觀賞露天電影院、品嚐牛排；潔癖困擾者的天堂「拉波波村」，擁有大坪數獨立衛浴的高級神殿帳。（圖／貓鼻頭露營莊園提供）
▲「豪華露營Glamping」不斷創造奢美體驗，竟然還可以住在國家公園的珊瑚礁岩上。（圖／貓鼻頭露營莊園提供）
冠軍獲得壓倒性的票數，讓大家都印象最深刻的便是早起看日出，能享受森林芬多精的「山林美景」，不少網友都表示，長期生活在都市中，習慣忙碌的生活，能在一片綠意的森林中，悠閒享受寧靜的山林美景，超Chill又愜意。有網友讚聲「上次到南投露營，和朋友早起在山上看日出，真的好美」，引發眾人心有戚戚焉，熱烈回應「對！都市待久了，偶爾到山裡扎營，真的會有很平靜的感覺」。

▲絕美海景玻璃屋，假日晚上還有歌手駐唱。（圖／向海那漾提供）
▲不少露營區把用餐環境佈置得美輪美奐，還有假日晚上有歌手駐唱的海景玻璃屋。（圖／向海那漾提供）
而亞軍則是「煮飯野炊」，不僅平常沒在下廚的網友們都表示躍躍欲試，也常見新手露友上網請益關於食材的準備須知還有烹調等建議，是露營活動中不可或缺的餐食體驗。有人分享「出去露營最期待晚上烤肉，跟朋友一起準備食材那些，很好玩」，尤其山上早晚溫差大，有網友力薦「露營就是要煮火鍋！大家圍著邊吃邊聊天，很溫馨」。

▲周杰倫和昆凌造訪野漾莊園幫愛兒慶生，兩人頭靠頭欣賞露天電影院超放閃。（圖／翻攝自昆凌IG＠hannah_quinlivan）
▲周杰倫和昆凌露營時幫愛兒慶生，兩人還頭靠頭欣賞露天電影院超放閃。（圖／翻攝自昆凌IG＠hannah_quinlivan）
第三到五名則是以活動體驗為主，難得遠離夜生活，許多人推薦可以圍在一起玩「桌遊」，不只可以親子同樂，大人小孩一起燒腦超有趣。或是浪漫星月陪伴的「星空戲院」，也很受歡迎，有網友分享「上次露營帶投影機看電影，真的很特別體驗，大人小孩都喜歡」。意外的是，三五好友「喝酒聊天」談心到半夜反而排名最後。▲每頂神殿帳內都還擁有專屬的獨立衛浴帳，空間寬敞，熱水無限時供應。（圖／拉波波村提供）

▲現在還有為潔癖人士打造空間寬敞、熱水無限時供應的專屬獨立衛浴帳，讓露營也能清爽不怕髒。（圖／拉波波村提供）

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