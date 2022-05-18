住7年見「路邊車格遭佔」！他1通電話爽停 神操作被讚爆
「這是什麼神操作！？這裡住七年第一次遇到！」停車位永遠是汽車族的最大煩惱，近日就有網友透露，他日前回家想停車時，竟看到路邊停車格被人放了「請勿停車」的牌子，他當場打電話給警察，熱心員警也立馬到場處理，聰明一招讓眾人看了狂讚：「樓主聰明，找警察背書！」
該名網友16日在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示下班回家繞家裡附近找停車位，突然發現有畫著白線的路邊停車格被放了「請勿停車」的牌子，便先詢問派出所這格有沒有被單位申請辦理活動等，接著熱心的警察就到現場處理，並直接讓原PO停進去，但遭遇仍讓他忍不住翻白眼直呼：「公有停車位當路霸，會不會太誇張⋯警察叫我停的喔，我車被破壞一定找的到你。」
貼文一出，網友紛紛留言，「買一樓送前方延伸出去的道路啊，在台灣買透天，如果住的是桃園，延伸至宜蘭都是他們家的，呵呵」、「超多這種人，為了佔車位，放盆栽、放安全帽、放外送取餐盒，真的無奇不有」、「林子大了，什麼鳥都有，不意外」、「不要理他就直接停，停完後記得拍照存證」、「一堆佔地為王的路霸，好像住很久他就有權利一樣」、「最誇張的是，買一樓送路邊停車一樣，還會整個把花盆弄超出去的」、「公有停車位還敢霸佔，臉皮真的有厚」。
也有網友狂讚原PO的方法，「樓主聰明，找警察背書」、「現在不要臉騙錢的很多，先通知警察比較有保障」、「我上次遇到這種的，直接打電話請警察處理」、「這讓好心的員警帶走就好，別雞婆移位！這樣不會引起衝突」。（編輯：賴禹妡）