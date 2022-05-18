全家剩她沒確診！神人靠「2物」完美閃過：家人準備解隔

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，她早上起床覺得喉嚨怪怪的，疑似有痰的感覺，且家人快篩陽性前，全家都是一起吃飯，也沒戴口罩， 「我目前是一直待在自己的房間也有一直戴著口罩＋噴酒精啦，不過我還是覺得遲早會被感染」、「感覺到時候如果家裡其他人都痊癒，我才確診的話，也是滿麻煩的耶」。
貼文一出，網友紛紛留言，「我本來也努力撐了四天，但還是被傳染了」、「妳會不會是10%的天選之人」、「我也跟妳一樣，後來打不贏只好加入了，現在第五天差不多快好了」、「這也跟自身的抵抗力有關」、「新冠的潛伏期很長⋯兩週都有可能，不過加油XD想像自己是全家最後希望」。
另外，也有不少網友擁有類似經驗，「我家現在也是這樣，不過我週三篩還是陰性，這一週基本上我除了廁所洗澡拿食物完全不出房門！明天家人會解隔離開始自主，希望明天篩也是陰，我真的撐得超努力」、「我家事發5/1至今全家都確診，剩我還沒。 我每天都超努力防疫，每天都待在房間（除了上班）、吃飯自己吃、洗澡前都會漂白水先洗衛浴設備再噴酒精才去洗澡，到今早快篩還是陰唷（我有持續篩檢），我的家人們陸陸續續開始準備解隔了！ 大家一起努力加油」、「我們家半個月前也是這樣，除了我，家人都確診！但到現在他們都好了快篩陰解隔離我還是沒被感染」、「我媽我弟也都快篩陽性，目前剩自己在玩生存遊戲一樣，早上起來第一件事先吞口水看喉嚨有沒有異樣，白天接觸到房間以外的東西通通先洗手、消毒這樣，希望可以撐到他們好，我也沒事嗚嗚嗚」、「我家也是只剩我還沒中，但是我除了吃飯跟洗澡其他時間連睡覺都戴著口罩」。
不過，原PO隔了兩日便在留言區更新近況，「感謝大家回覆！我今天早上想說來篩一下，結果是陽性！果然是非常容易被感染，不過看留言也有人都沒事，真的是天選之人哈哈哈哈，不管怎樣還是祝大家都健康平安。」（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。