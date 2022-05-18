IG亂輸生日「慘被停權」！爆多位苦主冤喊：4年後才能用
IG是受到台灣民眾喜愛的社交軟體，使用頻率相當高，不過近日有網友卻因「亂輸生日」，導致帳號慘被鎖死，崩潰喊「心情好差啊...」，該篇貼文更有不少苦主現身，表示自己也有遇到該狀況。
根據原PO於《Dcard》無奈發文，自己上個月在下班路上打開IG滑，卻突然跳出填寫生日的視窗，因無法直接關掉，原PO便隨便滑了2013年便送出資料，不料，下秒系統因判定用戶為9歲，立刻將帳號鎖住。
後續原PO雖照著步驟填寫申訴表單，但一直無法成功送出，寄了信件給客服也尚未收到回應，讓他相當崩潰「所有文章都準備要不見了！心情好差啊….」。
網友見狀紛紛表示，「沒關係，4年後13歲，你就可以用了」、「等四年再回來」、「之前我也遇到這種狀況過！幫寵物設定年齡太小結果被鎖⋯」、「我今天也幹一樣的事，我還是0歲」、「原來不只有我一個人設錯年齡，我也是不小心填成0歲」。
實際上，會收到填寫生日通知的要求，是官方為了確認，用戶是否達到使用IG的「規定年齡」，若是不慎輸錯資料而遭到停權，可以點擊申訴按鍵，並且提供證明身分的文件，經過審查後即可恢復帳號，但若未在18天內重新認證年齡，帳號將遭到停用並無法恢復。（編輯：鍾怡婷）