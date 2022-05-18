皮蛋豆腐怎吃最讚？他「多2步」試過回不去：學香港人的
皮蛋豆腐不僅是吃清粥時的最佳配菜，也是不少人家中常常會出現的一道家常菜；不過你吃皮蛋都怎麼吃呢？就有網友分享他吃皮蛋豆腐「會多2步驟」，分別是「剁碎」和「加醬油膏」，貼文一出，也有老饕大讚「試過回不去，香港朋友也這樣吃」。
該名網友在PTT以「真的有人吃皮蛋豆腐 不剁碎的嗎?」為題發文，表示皮蛋是很多外國人不敢吃的台灣食物之一，由於味道真的超級重，「我身為台灣人，單吃也是不行」。
原PO接著說，外國人單吃皮蛋更像是整人節目一樣，「所以說，拿白豆腐來配真的超級妙，再淋上個醬油膏，撒些蔥花或柴魚片，哇喔」，但很多人吃皮蛋豆腐都是直接切塊吃，他則喜歡「剁碎混在一起吃」，因此他也在文末發問「請問有沒有真的有人吃皮蛋豆腐不剁碎的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「單吃皮蛋讚讚」、「我都直接吃不剁碎」、「愛吃皮蛋，愛吃的是醬不是皮蛋」；其中，也有老饕大讚「剁碎吃法」，並表示多了「剁碎」和「加醬油膏」2步驟，真的試過回不去，「剁碎加醬油膏是看一個香港朋友這樣吃，我才知道這吃法，改這樣吃後真的回不去了~」。
但也有網友認為，「剁碎＋醬油膏＝屁孩中的屁孩」、「不剁碎才有口感、好吃」、「剁碎像吃ㄆㄨㄣ（廚餘）」、「剁碎＝噴」、「看起來很噁」。（編輯：郭佩蓉）