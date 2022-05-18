雞蛋盒爆難開！「正確方式」曝光 小S震驚：為何不早講
雞蛋是日常生活中最常見的食物之一，而雞蛋的料理方式也相當多元，不過你是否也覺得在超市購買的雞蛋盒超級難開，就算打開了還會殘破不堪？對此，節目《小姐不熙娣》中就分享「打開雞蛋盒的正確方式」，不僅來賓傻眼，就連小S也震驚直呼「完全不知道，為何不早講」。
節目《小姐不熙娣》日前在「誰是不熙娣冷知識王」一集中先是詢問有沒有人知道「打開雞蛋盒的正確方式」，結果來賓們幾乎都答錯，有人回答「用手開啊」，也有人說「用刀劃開一角」，甚至還有人說「叫別人開」，笑翻全場。
不過，正確開法其實是「沿盒邊虛線撕開即可」，在場僅2位來賓答對，就連主持人小S也不知道，不禁震驚直呼「以前我都是這樣，一直在這邊猛撕耶，原來是這樣子，原來雞蛋盒後面有這個喔」。
助理主持人派翠克則表示「這個好像從以前到現在，一直都是有這件事情，但是大家都是一直從這邊硬開，上個月我就看到也是一篇貼文說『難道沒有人知道是從這邊開嗎』，然後下面網友萬轉，大家都驚呼『那裡有線喔』」。
而小S對於雞蛋盒旁邊其實有線仍感到相當驚訝，接著表示「可是為什麼你不講！可以標示『由此開啟』」，更再次直呼「為什麼不講，你這個不是要讓消費者討個方便嗎，然後你又瞞著我們不講，是什麼心情」，笑翻眾人。（編輯：郭佩蓉）