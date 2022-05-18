水逆來襲不害怕！「4星座」逃過一劫　雙魚財運逆勢看漲

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本次水逆期間『逃過一劫』的星座
第四名、巨蟹座
你的事業宮位有吉星加持，在事業方面有望掌握創意、經驗、人脈、溝通的優勢，雖然事業競爭激烈，但你的創意頗具說服力，不管是談合作丶合約都能溝通順利。加上身旁會有資深或是長輩貴人前來相助，即使遭遇險境會柳暗花明，絕地反攻。你的貴人運達到頂峰，建議你一定要把握時機，好好拼鬥一番，讓你的運勢無往不利，在事業方面更上一層樓。請巨蟹多關心水逆期間遭受事業衝擊、晉升卡關的處女座和獅子座。
第三名、天秤座
目前大吉星＂木星＂正在天秤的夫妻宮位照亮，有伴侶的人可以約另一半出遊，此時正是讓彼此感情更加堅定的時期，可以借著小旅行讓兩人好好獨處。可以是以前兩人一起去過的地方，此次前往心境更不同，想定下來的人，不妨可以準備浪漫求婚喔。對方一定狂點頭，說"我願意"！單身的人此時也能感受到自己的桃花綻放，身邊可能會有條件優質的異性出現，兩人能一見鍾情，多多相處後很快就能認定彼此。請天秤多關心水逆期間遭受戀愛衝擊、桃花銳減的水瓶座和摩羯座。
第二名、射手座
你的玩樂宮有＂木星＂閃耀，讓你保有開心快樂的心情，帶給你生活上的各種好運。之前總覺得倒楣透頂的你，終於在水逆期間有了小確幸，突然好運起來！你會發現出門都會遇到綠燈、搭車都有位子坐、去餐廳吃飯正好遇到優惠丶想要的包包剛好打折等，雖然這些並不是什麼能扭轉人生的大好運，但每天都有小幸運降臨，也是讓人滿足開心到不行了，這也讓你正能量滿滿，好好享受順利的每一天吧！請射手多關心水逆期間遭受整體衝擊、身心俱疲的雙子座。
第一名、雙魚座
幸運星＂木星＂正在你的財帛宮，你會感覺財運明顯上升不少，賺錢比過往更佳輕鬆，錢來得快，也來得容易，讓你能更快存到不少錢。另外，代表商業的＂水星＂也在你的財帛宮，這對於從商的你最是有利，你在與客戶、合作夥伴洽談生意時都會非常順利，案子一件件地通過完成，令你神清氣爽。想創業的雙魚，建議你不要單打獨鬥，請多與團隊合作，因為團結力量大，這樣的話你自己也能更加輕鬆、游刃有餘。請雙魚多關心水逆期間遭受錢財衝擊、口袋破洞的金牛座和白羊座。（編輯：潘毅）
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