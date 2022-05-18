文組只有低薪命？他曝「1職業」年薪爽拿百萬：還沒門檻
在求學階段，學生可以自行選擇要鑽研理組或文組的領域，踏上不同的求學道路，不過就有網友發現，年薪百萬的行業幾乎都是理組畢業，因此好奇問「文組想年薪百萬有哪些路可以走？」貼文曝光後立即引起熱議，多數網友都秒點名業務，紛紛留言指出：「業務啊，吃天分就是了，業務是最不問出身的。」
該名網友昨（17）日在PTT發文，他以「文組想年薪百萬有哪些路可以走？」為題，表示每年看到統計起薪高的行業都是「師」字輩，包含機師、醫師、藥師、律師、工程師等，發現年薪百萬除了律師以外，都是理組科系，讓身為文組的他無奈嘆「感覺年薪百萬實在有點遙遠QQ」，也因此好奇問：「想問問文組畢業的網友們目前都做什麼工作？薪水怎麼樣？ 到底從事什麼行業比較有機會達到百萬年薪的目標？業務如何？」
貼文一出，網友紛紛留言，「銀行比較簡單，考試又都考選擇，只是上班節奏很快」、「體力不錯的，可以考慮務農」、「會賣的話房仲還不錯，總價高獎金也高」、「我認識的文組薪水最高的就開業律師，再來就是台積電人事」、「科技業HR，雖然月薪不高但分紅有些滿可觀的」、「我朋友文組考上機師，機師又沒有分文理組」。
不過，大多數網友都點名，最常見年薪百萬的文組行業就是「業務」，「業務算比較有機會吧，身邊文組薪水高的不是銀行業就是業務」、「業務啊，吃天分就是了，業務是最不問出身的」、「業務，不過真的請先評估自己處理事情跟交際手腕能力，不然也只是搞死自己」、「業務啊，嘴巴厲害賣車的百萬不難啦」、「業務，待得住及抗得住壓力很多類的業務都超過」、「沒有特殊技能的話，很多選擇業務，但要很有抗壓性」、「短期的話就業務了，時間拉長一些金融業或公務員也有機會達標」。（編輯：賴禹妡）