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一站式服務遭疑早知中央新制　陳其邁：系統早就架構好

▲5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）
▲5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-18 12:53:51

高雄昨（18）日宣布推出一站式服務，自今日起65歲以上長者及其他經醫師評估需使用藥物者，若快篩陽性，經診所醫師視訊評估確診，且符合抗病毒藥物使用條件，診所就會發給相關藥品，卻遭到質疑是否早知中央新制，提早因應，對此高雄市長陳其邁則反駁「我們這個系統本來就架構好了」。

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5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上；或快篩陽的自主防疫、居家隔離、居家檢疫者與一般確診民眾，經醫師評估為具有風險因子的新冠肺炎確診者，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。

陳其邁指出，高雄居家照護本來就有500家診所，這是在一開始設定居家照護的模式，輕重症分流、全人照顧的醫療模式，各縣市在做居家照護時，有些縣市都是由醫院來做，其實這是不對的方向。

▲5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）
▲5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）
重症到大醫院，輕症到診所，所以高雄一開始的設定就是跟醫師公會、基層診所密切合作，所以在高雄市染疫的患者，一定會有一位專責醫師照顧他，通常在24小時內你就會接到醫師的視訊診療，假如有症狀就症狀治療，假如符合風險因子給藥條件就會立刻給藥，「我們這個系統本來就架構好了」。

陳其邁說，我們在3個禮拜前或1個月前系統就架構好了，我們有19家醫院、97家藥局、9家衛生所，加268處診所都可給藥，可說是給藥的地點最方便，民眾只要快篩陽在診所，醫師評估完就可以立刻給藥，65歲以上長輩，你假如是視訊居家隔離、居家檢疫、自主防疫對象，因為本來他就是風險族群，所以只要快篩陽，醫師就馬上對接，確診就給藥。

▲快篩陽或確診的抗病毒藥物給藥原則。（圖／高雄市政府提供）
▲快篩陽或確診的抗病毒藥物給藥原則。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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