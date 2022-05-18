一站式服務遭疑早知中央新制　陳其邁：系統早就架構好

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陳其邁指出，高雄居家照護本來就有500家診所，這是在一開始設定居家照護的模式，輕重症分流、全人照顧的醫療模式，各縣市在做居家照護時，有些縣市都是由醫院來做，其實這是不對的方向。
重症到大醫院，輕症到診所，所以高雄一開始的設定就是跟醫師公會、基層診所密切合作，所以在高雄市染疫的患者，一定會有一位專責醫師照顧他，通常在24小時內你就會接到醫師的視訊診療，假如有症狀就症狀治療，假如符合風險因子給藥條件就會立刻給藥，「我們這個系統本來就架構好了」。
陳其邁說，我們在3個禮拜前或1個月前系統就架構好了，我們有19家醫院、97家藥局、9家衛生所，加268處診所都可給藥，可說是給藥的地點最方便，民眾只要快篩陽在診所，醫師評估完就可以立刻給藥，65歲以上長輩，你假如是視訊居家隔離、居家檢疫、自主防疫對象，因為本來他就是風險族群，所以只要快篩陽，醫師就馬上對接，確診就給藥。
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