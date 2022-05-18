南韓「2022最愛台灣人」排行！人氣第3是她：啦啦隊女神
韓流席捲全世界，台灣對於南韓演藝圈相當關注，而隨著《想見你》在韓掀起熱潮、大S（徐熙媛）閃嫁具俊曄等，也提高南韓民眾對台灣藝人的注意程度。近日，南韓導遊智沿、正訓，在YouTube頻道《Withing Korea》中，整理了2022年截至目前，韓網友在Google對台灣藝人的人氣搜尋前三名。
在2022年Google搜尋排行榜上，位居第一名的為大S，她曾飾演過的《流星花園》角色「杉菜」韓文名，也登上人氣搜尋第四名。而智沿、正訓也提到，正是因為大S於3月宣布閃嫁具俊曄，消息不光轟動台灣娛樂圈，也在韓國引發討論，受到許多民眾的關注，因此排行第一並不意外。
第二名人氣搜尋則是，韓團(G)I-DLE的台灣成員「舒華」（葉舒華）。正訓原先猜測，會是同樣以女團在韓出道的台灣人周子瑜，不過最終由舒華獲得人氣搜尋第二名，除了今年3月團體以歌曲《TOMBOY》橫掃音源榜外，智沿也猜測是舒華1月剛過生日，加上網路上有一部她說中文及韓文的對比影片，因有反轉魅力受到粉絲喜愛，讓她在2022年獲得相當多南韓民眾關注。
第三名出乎意料的是，並沒有跟南韓娛樂圈有密切合作關係的啦啦隊女神「峮峮」（吳函峮），這也讓智沿坦言不太清楚她是誰，不知道為何突然衝上排行榜，這時一旁的男導遊正訓不僅興奮表示是粉絲，更大讚「沒看過可能不認識，但只要看過了就一定會開始關注她」，解釋峮峮是因「動圖太有名」而在南韓受到關注，且在她之後，更讓韓網友開始關注台灣啦啦隊成員。（編輯：鍾怡婷）