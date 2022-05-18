最好用的銀行APP是哪間？眾人推爆「這2家」：簡單又明瞭
現今網際網路發達，且人手一台智慧型手機，各式各樣的APP也大大增進了生活的便利性，像是超商、超市和銀行等，也都陸續推出專屬APP，提供民眾更方便的服務；不過，就有網友分享自己覺得「最難用的2間銀行APP」，也好奇「最好用的銀行APP有哪些」，貼文一出，「台新richart」和「玉山」被網友推爆，大讚「簡單明瞭」。
該名網友在PTT以「最難用的銀行app」為題發文，表示「最近因為轉帳的關係，被郵X氣的！介面混亂，要找個資訊還找不到，匯錢還另外需要其他APP輔助，氣到來徵求受害者」；另外，他也透露第二難用的是「花X銀行」，但因為很久沒用就不多講，「大家覺得最難用跟最好用的銀行app是什麼」？
貼文一出，掀起熱議，「國泰好用」、「中信跟富邦好好用」、「郵局改版了，不用其他app，是不是還沒更新」、「郵局改版後好多了」、「郵局改版後好用多了」、「中信好用」。
其中，「台新richart」和「玉山銀行」受到最多網友推薦，「最好用的是台新richart」、「覺得玉山跟國泰銀行好用」、「玉山推！」、「玉山還不錯」、「好用玉山吧，台新也還可以」、「玉山直接用簡訊寄送驗證碼，簡單明瞭」、「最好用玉山」。（編輯：郭佩蓉）