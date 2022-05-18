加盟廖老大飲料店反悔！他「1舉動」狂撈七萬 遭網罵翻
有「台灣賽車教父」之稱的廖老大，日前開幕自創品牌手搖飲料店，更曬出排隊人潮滿滿的照片，讓廖老大也驚呼「阿娘為（喂），排隊排五個小時」，並且以36萬加盟金開放加盟。不過近日，臉書卻出現有人加盟後，想以43萬元的金額頂讓，一來一往賺取7萬元的價差，讓網友見狀相當氣憤。
該名網友於臉書社團《爆廢公社》上表示，自己日前看直播時，得知「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，推出加盟金優惠，僅需要36萬元即可加盟，且若在3個月內找不到店內開店，廖老大還曾提過願意將錢無息退還。（目前該規定已更改）
不料，原PO卻在臉書見到，有加盟主欲以46萬元轉賣「加盟機會」，更寫下「現在總公司加盟要60萬，我加在優惠時段36萬，跟我買還是賺17萬」。等同於加盟再頂讓過程中，可狂撈7萬元的價差。
此獲利方法受到網友撻伐，「炒房就是這樣來的，母湯哦」、「人心比病毒可怕啊」、「連這個都可以黃牛」、「給廖老大看！讓他直接收回那個人的經營權」、「轉單炒房的概念了」、「轉手讓出賺7萬，真是黃牛」、「連這個也可以黃牛？」。
但也有人認為，「轉賣加價不是很正常嗎」、「過一手就要賺一手啊」、「跟賣訂單的概念相同，轉單賺價差」、「你如果是本來就有店面有器具，也有想要做看看倒是可以嘗試」。（編輯：鍾怡婷）