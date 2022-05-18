新一代桌球女神！仙氣爆棚震撼全大運 「私下美照」曝光
111年全國大專校院運動會（全大運）於11日閉幕，除了克服險峻疫情順利舉辦而受到討論外，選手賽場上揮灑汗水的抓拍照也陸續公開，《DE+ 桌球新潮流》就於粉專中分享，桌球女子單打獲得銅牌好成績的選手「張琬清 」，除了桌球實力受到肯定外，一張比賽中的照片也受到網友討論。
在111年全大運中，張琬清參加「女子組桌球 單打賽」並獲取銅牌佳績，她向《DE+ 桌球新潮流》透露，自己差點成為此次比賽的逃兵，因需要同時準備藥師國考，且疫情讓訓練更加艱難，也擔心賽場中傳染的問題，不過原本心意已決的她，因身旁朋友鼓勵仍決定出場應賽。
最終在季軍戰比賽中，依靠強勢正手進攻與反手長顆粒的攻防落點變化，成功奪下111年全大運女子單打銅牌，她也謙虛感謝身邊好友、教練的鼓勵，表示「這張銅牌是大家一起併肩作戰的成果」。
除了實力受到肯定外，張琬清的外表也相當受到注目，全大運上專注於比賽的照片曝光後，仙氣感爆棚的她受到不少網友讚賞，可謂是新一代桌球女神，眾人紛紛嗨喊「卡ig，練乒乓球了吧」、「她超強，看過現場」、「改練桌球了」。
而除了賽場上的照片相當吸睛外，私底下的她褪去了運動服裝扮，成為「初戀感」滿滿的少女，IG上有許多日常出遊、美食相關的分享，並且陸陸續續累積了不少粉絲追蹤，期待她往後更加亮眼的表現。（編輯：鍾怡婷）