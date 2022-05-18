COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新一代桌球女神！仙氣爆棚震撼全大運　「私下美照」曝光

▲張琬清於111年全大運會，獲得女子單打銅牌。（圖／《DE+ 桌球新潮流》授權提供）
▲張琬清於111年全大運會，獲得女子單打銅牌。（圖／《DE+ 桌球新潮流》授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 17:38:22

111年全國大專校院運動會（全大運）於11日閉幕，除了克服險峻疫情順利舉辦而受到討論外，選手賽場上揮灑汗水的抓拍照也陸續公開，《DE+ 桌球新潮流》就於粉專中分享，桌球女子單打獲得銅牌好成績的選手「張琬清 」，除了桌球實力受到肯定外，一張比賽中的照片也受到網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張琬清於111年全大運會，獲得女子單打銅牌。（圖／《DE+ 桌球新潮流》授權）
▲張琬清在比賽中的照片仙氣爆棚，受到大眾關注。（圖／《DE+ 桌球新潮流》授權）
在111年全大運中，張琬清參加「女子組桌球 單打賽」並獲取銅牌佳績，她向《DE+ 桌球新潮流》透露，自己差點成為此次比賽的逃兵，因需要同時準備藥師國考，且疫情讓訓練更加艱難，也擔心賽場中傳染的問題，不過原本心意已決的她，因身旁朋友鼓勵仍決定出場應賽。

最終在季軍戰比賽中，依靠強勢正手進攻與反手長顆粒的攻防落點變化，成功奪下111年全大運女子單打銅牌，她也謙虛感謝身邊好友、教練的鼓勵，表示「這張銅牌是大家一起併肩作戰的成果」。

除了實力受到肯定外，張琬清的外表也相當受到注目，全大運上專注於比賽的照片曝光後，仙氣感爆棚的她受到不少網友讚賞，可謂是新一代桌球女神，眾人紛紛嗨喊「卡ig，練乒乓球了吧」、「她超強，看過現場」、「改練桌球了」。

▲張琬清於IG中，分享日常生活。（圖／截取自IG@wan21.z）
▲張琬清於IG中，分享日常生活。（圖／截取自IG@wan21.z）
而除了賽場上的照片相當吸睛外，私底下的她褪去了運動服裝扮，成為「初戀感」滿滿的少女，IG上有許多日常出遊、美食相關的分享，並且陸陸續續累積了不少粉絲追蹤，期待她往後更加亮眼的表現。（編輯：鍾怡婷）


南韓「2022最愛台灣人」排行！人氣第3是她：啦啦隊女神

啦啦隊遭轟「整天賣騷」！女神不忍了　揭幕後辛酸槓酸民

台灣相聲女神中國打拼！盼更多演員赴陸發展：感覺像回家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀