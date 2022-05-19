NOW早報／肯德基尷尬了！「切割蛋塔」真相暴雷　眾傻眼

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有網友在PTT以「外送平台是不是出賣肯德基了」為題發文，分享在Foodpanda看到的肯德基蛋塔點心專賣店消息，詢問大家「所以肯德基真的要開蛋撻專賣店？」並擔心如果沒在其他縣市展店，那沒有開蛋撻專賣店的縣市可能就會吃不到蛋撻了。
網友則紛紛留言回覆說，「推，專注本業」、「無情爆雷」、「爆雷一時爽」、「終於要變甜點店了」。不過肯德基是否真的會開設蛋撻專賣店，會準備在哪些地點開設，還是得等到5月23日由肯德基進一步說明。
今日天氣／明天最後好天氣！週五開始南方水氣北抬
中央氣象局今（19）日表示，今天南方雲系北移，東半部及恆春半島的降雨會更為明顯，出現短暫陣雨或雷雨的機率偏高，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及其他山區也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北平地雲量則會增多；溫度方面，週四各地低溫約21到23度，白天雲量增多高溫略降，西半部約28、29度，東半部則在25、26度左右。
天氣風險公司提醒，預估週四週五東部容易有短暫陣雨，尤其週五會有南方的水氣北抬；週六開始溫度會略為下滑，北部高溫約24度；週日因華南雲系東移，接連幾天的天氣會變得不穩定。
本土飆破8萬5千例「中南部上升中」！陳時中：還沒到頂端
本土疫情大爆發，昨（18）日確診案例更是飆破8萬例，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言「今天8萬5還是沒有到達頂端，還會再持續發展一陣子」，至於最近南部疫情升溫，外界也十分憂心未來恐怕會出現「黃金交叉」，陳時中也說「台灣就是一日生活圈，大家染疫情況都會差不多」。
針對最近本土疫情爆發，陳時中表示，每個國家疫情各有不同，每段時間也不一樣，疫情從（17）日到今天成長30%，但之前也有瞬間成長30%，疫情本來就會有高高低低的情況，但整體方向與幅度是不會變的，只是有時申報順序或是採檢人數，都會有所影響，「今天8萬5還是沒到達頂端，還會再持續發展一陣子」。而針對「黃金交叉」一說，陳時中也表示，「台灣就是一日生活圈，大家染疫情況都會差不多，疫苗施打情況差不多，整體社會管治情況也差不多」，所以不會差到太遠。
北市9年級、高三遠距教學至畢典前 擬採「鼓勵」不強制
新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，台北市高中職以下是否停課，也成了近日來討論的議題之一。對此台北市政府昨（18）日經過會議後拍板，如同四月底時的「鼓勵」而不強制的模式，從下週一（23）起為期一週，高中以下採遠距教學模式進行。而九年級與高三學生，則是遠距教學至畢業典禮前一天。
台北市教育局昨ㄓ中午公布相關指引，國小、國中與高中職自5月23日至27日採取遠距教學，如有重要行事曆事項，如定期評量，可以返校實體辦理。且全台北市的公私立學校都適用。另外針對九年級與高三學生，則同樣是從23日起進行遠距教學，不過時間則至畢業典禮前一天為止。若學生有返校取物需求，則由學校自行規劃辦理。
至於遠距教學模式，教育局方面表示，由校長邀集教師會、家長會與行政團隊召開課發會，討論啟動遠距教學及配套模式。
周湯豪差一點就是Super Junior成員 超狂隱藏經歷曝光
近來掀起「關於我可能讓你很意外的point」的熱潮，許多藝人紛紛在社群媒體上貼出關於自己不為人知的資訊，其中現在已經是選秀節目《原子少年》導師之一的周湯豪，也跟風在臉書上分享自己33項特點與經歷，裡頭有一項竟然是差一點成為南韓團體Super Junior的一員。
周湯豪在臉書發文提到33點「關於我可能讓你很意外的point」，有日常習慣，包含「我非常不會使用3C產品」、「我幾乎不去夜店」、「不愛吃肉，非常喜歡吃甜食」、「我非常少出門」，工作經歷則有「小時候跟麥可傑可森一起表演過」、「曾被韓國公司簽約成為super junior 一員」、「以前是曲棍球員，比過世界盃」。
此外，周湯豪透露他還曾與國際服裝設計師Vivienne Westwood促膝長談近1小時；小時候第一次開卡丁車，就有車隊要培養他成為車手，驚人的過往經歷，在他發文後已經累積8萬人按讚，就連周湯豪都忍不住表示：「大家對這個這麼有興趣喔...」。
加盟廖老大飲料店反悔！他「1舉動」狂撈七萬 遭網罵翻
有「台灣賽車教父」之稱的廖老大，日前開幕自創品牌手搖飲料店，更曬出排隊人潮滿滿的照片，讓廖老大也驚呼「阿娘為（喂），排隊排五個小時」，並且以36萬加盟金開放加盟。不過近日，臉書卻出現有人加盟後，想以43萬元的金額頂讓，一來一往賺取7萬元的價差，讓網友見狀相當氣憤。
該名網友於臉書社團《爆廢公社》上表示，自己日前看直播時，得知「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，推出加盟金優惠，僅需要36萬元即可加盟，且若在3個月內找不到店內開店，廖老大還曾提過願意將錢無息退還。（目前該規定已更改）
不料，原PO卻在臉書見到，有加盟主欲以46萬元轉賣「加盟機會」，更寫下「現在總公司加盟要60萬，我加在優惠時段36萬，跟我買還是賺17萬」。等同於加盟再頂讓過程中，可狂撈7萬元的價差。
此獲利方法受到網友撻伐，「炒房就是這樣來的，母湯哦」、「人心比病毒可怕啊」、「連這個都可以黃牛」、「給廖老大看！讓他直接收回那個人的經營權」、「轉單炒房的概念了」、「轉手讓出賺7萬，真是黃牛」、「連這個也可以黃牛？」；但也有人認為，「轉賣加價不是很正常嗎」、「過一手就要賺一手啊」、「跟賣訂單的概念相同，轉單賺價差」、「你如果是本來就有店面有器具，也有想要做看看倒是可以嘗試」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。