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全家隔離獲賠百萬！保險員愣：還車貸太扯　網回答超一致

▲由於本土疫情持續升溫，導致保險業者先前賣出的防疫保單炸鍋，不少民眾拿著隔離證明欲申請理賠金，卻頻頻受阻。（示意圖／取自pixabay）
▲由於本土疫情持續升溫，導致保險業者先前賣出的防疫保單炸鍋，不少民眾拿著隔離證明欲申請理賠金，卻頻頻受阻。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 06:52:49

由於本土疫情持續升溫，導致保險業者先前賣出的防疫保單炸鍋，不少民眾拿著隔離證明欲申請理賠金，結果卻因政府政策更改，保險業也開始改變規則，使得理賠過程頻頻受阻，形成所謂「防疫保單之亂」，場面十分尷尬。結果，就有一名保險從業人員透露，他日前有客戶確診，同住12位家人也全被匡列，一共獲得理賠65萬元，再加上其他2、3家的防疫保單，大概能拿到超過100萬保險金，結果他們卻拿去還賓士車貸款，讓他非常傻眼，消息曝光後，引發網友廣大討論。

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根據《中時電子報》報導，這件保險理賠案是桃園一戶同住透天厝的三代同堂家庭，家庭環境算是小康，結果在女主人確診之後，其他同住12位家人全被匡列隔離，由於全部人都有買防疫險，算一算可領65萬理賠金；加上其他2、3家的防疫保單，大概能拿到超過100萬的保險金。

但該名保險員指出，在理賠的過程中，發現這一家人年初時買了一輛進口賓士車，理賠金原本是用來支付隔離期間無法工作的損失，結果他們竟然拿來還名車貸款，甚至同住家人還直接喊出「好想確診」，想要多詐領確診理賠5萬元，讓他實在是超傻眼。

▲錢（NOWnews資料照）
▲桃園一戶家庭因女主人確診後，全家隔離獲賠65萬元，加上其他家保險總共可領100萬，結果拿來繳車貸讓保險員傻眼。（圖/NOWnews資料照）
該消息曝光後，在各大論壇被轉載，不少PTT網友表示保險業現在就是吃相難看！當初怎麼點錢的，看看自己嘴臉吧」、「你管人家拿理賠金幹嘛....今天我就算住院理賠，我要拿去幹嘛都是我的事吧」、「你就照合約走，人家錢怎麼花，關你什麼事」、「不然要拿來幹嘛，貸款也是生活開銷啊」、「現在開始檢討保戶貪婪了？當初核保的是誰？」、「你敢賣，當然就要承擔阿....不要再秀下限了」。

而對於保險業與民眾的攻防戰，日前行政院長蘇貞昌也下達指令，強調無論是否重複投保，已核保就要理賠；0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠！他表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，來應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金，要民眾不用擔心。（編輯：張嘉哲）

▲行政院長蘇貞昌表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。（圖取自蘇貞昌臉書）
▲行政院長蘇貞昌表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。（圖取自蘇貞昌臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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