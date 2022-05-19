全家隔離獲賠百萬！保險員愣：還車貸太扯　網回答超一致

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但該名保險員指出，在理賠的過程中，發現這一家人年初時買了一輛進口賓士車，理賠金原本是用來支付隔離期間無法工作的損失，結果他們竟然拿來還名車貸款，甚至同住家人還直接喊出「好想確診」，想要多詐領確診理賠5萬元，讓他實在是超傻眼。
該消息曝光後，在各大論壇被轉載，不少PTT網友表示「保險業現在就是吃相難看！當初怎麼點錢的，看看自己嘴臉吧」、「你管人家拿理賠金幹嘛....今天我就算住院理賠，我要拿去幹嘛都是我的事吧」、「你就照合約走，人家錢怎麼花，關你什麼事」、「不然要拿來幹嘛，貸款也是生活開銷啊」、「現在開始檢討保戶貪婪了？當初核保的是誰？」、「你敢賣，當然就要承擔阿....不要再秀下限了」。
而對於保險業與民眾的攻防戰，日前行政院長蘇貞昌也下達指令，強調無論是否重複投保，已核保就要理賠；0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠！他表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，來應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金，要民眾不用擔心。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。