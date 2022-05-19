肯德基放棄蛋撻了？大胃王女神現身回應 爺爺1句洩玄機
肯德基昨（18）日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，並預告要在5月23發表重大聲明，透露會是「非常令人出乎意料的消息宣佈」，結果消息曝光之後，引起民眾廣大迴響，就連大胃王級YouTuber美食水水千千、大蛇丸等名人都湧入粉專留言，結果肯德基爺爺其回覆讓人一眼看穿端倪，引起討論。
肯德基日前在臉書發文寫下「不准再說我們是蛋撻店啦！這一次，肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線，5月23日答案揭曉！」而業者也保密到家，出面回應僅透露5月23日會舉行品牌說明會，當天才會公布新的消息，聲明與臉書上大同小異，相關細節都沒有多做說明。
而消息曝光後，頂著大胃王女神頭銜的YouTuber美食水水千千就在聲明留言「那可以敲碗出大蛋撻了嗎，不貪心，6吋的就好哈哈哈」結果肯德基小編回應「驚驚驚！陳三驚！是千千女神來了！小姬編編立刻回報給爺爺！爺爺說以後會努力達成千千女神的願望的！」
而擁有大食量的YouTuber大蛇丸也跟進留言「這樣到下午就不能吃我最愛的蛋撻了！」結果肯德基小編又立刻回應「爺爺聽到蛇丸的呼喚啦！莫慌莫急莫害怕，絕對不會讓蛇丸失望的噢！等5月23日一起來揭曉」而從小編的回應搭配蛇丸留言來看，表示「不會失望」，意即蛋撻並不會從肯德基消失，而可能是以另外一種形式合作或者販售，一切都以5月23日官方公佈為主，讓網友非常期待。（編輯：張嘉哲）