廖老大嫌「長得沒很水」！丟丟妹反嗆：我紅4年你才紅1年
28歲直播天后丟丟妹（李明珊）人氣超旺，每次打開直播賣海鮮就會有上萬人同時觀看，經常創下驚人的銷售紀錄，近日除了經營直播之外，也成為小S主持的談話性節目《小姐不熙娣》的班底之一，大方又敢說的個性，圈粉無數。沒想到，日前她遭到廖老大指「長得不是很好看，但很敢穿」，結果丟丟妹自豪反回嗆「沒眼光！我紅4年了，你才紅1年」兩人隔空鬥嘴讓不少網友笑翻。
廖老大日前開直播徵直播主，表示「那個什麼妹...直播賣蝦、螃蟹啦，一直在那邊+1+1那個」，網友便提醒「丟丟妹啦！」廖老大接著說「長得不是很漂亮啦，但她很敢穿啦，很敢穿粉絲自然就多，丟丟妹吼，目前直播一天也是一萬多人跟我一樣多啦，目前能做到這樣的只有丟丟妹跟我啦！」
結果話傳到丟丟妹耳裡，讓丟丟妹又氣又好笑，在開直播時表示「X的！你說我長得不怎麼樣，欸！你要徵直播主就徵你的麻！講到我幹嘛！講我長得不怎麼好看！你什麼意思！唉真的是吼」隨後丟丟妹也笑說「我知道廖老大只是講實話，講實話沒有罪，但他也是今年才紅的，他去年有紅嗎？」
隨後丟丟妹也表示「好啦！謝謝廖老大啦！妳不嫌棄啦，說只有我跟你比拼」；隨後也再補刀「我紅很久了，我這一句話就贏了，我是耐看型的，和其他人Level不同，你真沒眼光欸你，我紅了4年捏，你才1年而已，你繼續加油喔！」結果丟丟妹這一反擊，讓廖老大嚇壞表示「阿娘威！我沒說她怎樣啊！我是說她長得某金水（沒很漂亮），胸部很大粒而已啊，我講這樣哪有講錯？我也不敢保證我可以紅多久啦！」兩人隔空鬥嘴，讓不少看直播的粉絲笑翻。（編輯：張嘉哲）