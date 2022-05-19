摩斯NO.1根本不是紅茶？「神級物」躲菜單：外行才沒吃過
台灣速食業非常多元，從美式的麥當勞、肯德基到日式的摩斯漢堡都有，每一種都有不同的愛好者，特色也不盡相同，而摩斯漢堡往往都被戲稱為「被紅茶店耽誤的速食店」，結果就有網友討論「說一個摩斯漢堡的優點」，結果意外釣出店內最好吃的食物，引起廣大熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛去摩斯漢堡買45元大薯送大杯紅茶的活動啦！大薯蠻小包的啦，紅茶以前就沒有很喜歡，現在喝起來覺得沒什麼茶味，店裡面沒什麼人，菜單基本上也沒在看，畢竟很多我都買不起，大家能給我一個去買摩斯漢堡的理由嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「米堡別間都沒有，完勝」、「薯條好吃！紅茶好喝！和牛堡超頂」、「紅茶我真的覺得還好，和風炸雞最神」、「和風炸雞真的好吃」、「和風炸雞真的超好吃....」、「店內環境很清幽啊，不像別間都好吵」、「紅茶本體好喝，還可以加檸檬片」、「和風炸雞內行都知道吧，雖然不便宜」、「超愛海洋珍珠堡」、「和風炸雞！沒有骨頭，小朋友也很喜歡」。
綜合網友意見，雖然網友普遍認為摩斯紅茶非常好喝，但「和風炸雞」的呼聲也非常高，不少人都指認是內行人到摩斯必點的食物之一，只不過摩斯漢堡一直以來售價並不是太便宜，例如這片「和風炸雞」就要售價85元，讓不少人直呼「摩斯真的很好吃，但是價格不友善」、「好希望摩斯價錢友善一點，真的吃不飽啊QQ」、「要吃飽要吃兩套....破四百QQ」盼望摩斯漢堡也能照顧到胃口較大、注重CP值的顧客。（編輯：張嘉哲）