輔大正妹再爆紅！母女合影瘋傳 IG「比基尼辣照」大放送
說到以美女如雲著名的學府無不想到「輔仁大學」，自從先前推出第一本以校園美女為寫真的年曆以後，就掀起網友熱議。而近期，就有網友再發掘一名輔大的正妹，曼妙的身材加上精緻的臉蛋，讓不少網友看第一眼就為此著迷，結果其IG帳號曝光之後，意外掀起「媽媽跟女兒也有得拼」的話題。
一名網友在PTT表特版上貼出多張照片，寫著「輔大正妹！身材很不錯」，只見貼出的照片，該名正妹穿著紅色的火辣比基尼，粉絲眼睛直接被吸住；另外也有在小型瀑布前拍攝的美照，燦爛的笑容搭配姣好的身材，讓人看得如癡如醉。
而有網友也立刻找到該名輔大正妹的IG，是一名叫做「奧莉薇亞」的女生，近日的照片都是上傳到龜山島玩立槳衝浪sup的照片，看起來十分愜意，IG日常都是分享自己出遊的照片居多，或多或少也有不少展露好曲線的系列照，粉絲追蹤人數因被發上表特版逐漸攀升當中。
不過，更有趣的是，不少網友看完奧莉薇亞IG後，發現她上月15日在IG曬出一張和媽媽的合照，只見奧莉薇亞妝顏打扮、換上粉色條紋的學士服，和媽媽一起站在輔大熱門婚紗拍攝景點情人坡合照，媽媽以一身橘色花紋連身裙現身，風韻猶存的模樣，讓不少網友紛紛傻眼表示「果然是身材遺傳媽媽，超狂」、「媽媽不得了好嗎，那個曲線」、「媽媽超有料，希望媽媽開IG」反倒成為一大亮點。（編輯：張嘉哲）