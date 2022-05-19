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獨／隱藏啦啦隊！富邦悍將正妹球迷太夯　入坑應援全因他

▲富邦悍將的女球迷「蓓蓓」爆紅，更透露她當初就是被林哲瑄圈粉，才會慢慢喜歡上整個球隊。（圖／陳玟蓓IG）
▲富邦悍將的女球迷「蓓蓓」爆紅，更透露她當初就是被林哲瑄圈粉，才會慢慢喜歡上整個球隊。（圖／陳玟蓓IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 10:34:502022-05-19 10:41:47

中華職棒CPBL越打越火熱，除了場上球員拚勁、啦啦隊的賣力應援以外，女球迷更是場邊一大亮點，時不時就會被導播捕捉到而爆紅。近日，PTT表特版就有網友分享一位正妹女球迷「蓓蓓」，甜美的笑容和亮眼的外型，吸住不少人眼球，而且她還是富邦悍將的忠實粉絲，迅速掀起話題。

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蓓蓓接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問，談起和棒球的緣分，她說「一開始我是先從中華隊開始看，看了幾年之後，到了2017年經典賽，我跟朋友們一起連線看電視轉播，朋友看我看得那麼投入那麼起勁，就問我說要不要去看看中華職棒？從此開啟了我的球迷之路！」。

至於為何會成為富邦悍將的忠實球迷？她表示，由於富邦悍將的陣容中，有許多國際賽上常見的面孔，又或是地緣關係，又或是因為當年開幕戰的主場就是富邦悍將，「在看轉播的過程中，我也跟著一起幫主場球隊加油！在那場比賽過後，我就確定成為富邦的球迷啦！」

▲富邦悍將女球迷陳玟蓓「蓓蓓」。（圖／陳玟蓓IG）
▲擁有168公分的蓓蓓，賣力應援的模樣，經常成為球迷焦點。（圖／陳玟蓓IG）
此外，蓓蓓也談到她最喜歡的球員「林哲瑄」，「當初在看國際賽的時候，對林哲瑄的守備非常印象深刻，球飛到外野都會覺得沒事啦！有哲瑄在！放心！」不過她也坦言，「雖然一開始最喜歡的是哲瑄，但在支持這支球隊的過程中，也越來越喜歡上整支球隊，現在就是每個人我都喜歡、每個人我都支持！

由於蓓蓓時常出現在新莊主場和啦啦隊女孩們跳舞應援，讓不少網友好奇「是否會加入啦啦隊呢？」蓓蓓則笑著說道「我覺得啦啦隊是一個很辛苦，也非常專業的工作，不管是外型、舞蹈、心態或者談吐等等互動，都需要下很多很多的苦心，所以我一直都很敬佩他們。我很喜歡看棒球，很喜歡在球場應援，也很喜歡跟啦啦隊一起互動、一起玩，可是我不認為我具備了啦啦隊所需要的所有特質跟能力，我還差太遠了啦」。

她也小小透露，原本富邦悍將今年五月的女孩日，有個活動是球迷可以站上應援舞台跟啦啦隊一起應援，「很可惜因為下雨延賽的關係，所以沒辦法參加，那如果下次還有機會，可能會看到我喔」。

▲富邦悍將女球迷陳玟蓓「蓓蓓」。（圖／陳玟蓓IG）
▲蓓蓓表示，會繼續支持富邦悍將，希望球隊越來越好。（圖／陳玟蓓IG）
另外記者也詢問蓓蓓，身為一個忠實球迷，對於富邦悍將目前的表現和戰積，會不會感到小小失落？蓓蓓則回應「我從富邦第一年開始就一直看著這支球隊很努力著，可是很可惜一直沒有獲得很好的成績，說不灰心、不失落是騙人的。我當然也會傷心，可是我相信球員、教練、球團，他們絕對比我們更難過、更無奈，大家一定都希望富邦悍將可以越來越好。」

對她來說，球隊的戰術調度等專業方面的事情，都不是她的專長，也不太能了解，但身為球迷，她就是繼續支持、繼續加油下去「我們會一直在，希望你們可以早日突破現在的困境，更重要的是保持身體健康！我一直都對你們很有信心、也希望你們可以更相信自己，We will！我們一定可以的！」。

最後蓓蓓也向願意分享她、喜歡她的球迷朋友表達感謝，「我一直都覺得我只是一般的球迷，跟大家都一樣，我們都一起非常努力地為富邦悍將加油，每一個球迷都很棒，也很重要。與其說得到大家的歡迎或支持，我覺得更多的是大家的溫暖和善意，很謝謝大家給予我這樣一個素人這麼多鼓勵，也很謝謝大家有時候比我還要肯定我自己、相信我自己，不管是在什麼地方認識我，我都非常感謝這樣的緣分，謝謝你們」。（編輯：詹鎰睿）


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