7-11飯糰「最強口味」絕版了！當年一顆18元 眾跪求還來
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內販售也多樣化的食品，是不少人三餐或點心的熱門選擇，長久下來，各大超商也都發展出各自的經典美食，近日就有網友懷念起7-11當初一顆「御飯糰」，僅需18元就能入手的年代，並直指一款已經「絕版」的口味超好吃，貼文引起不少人共鳴。
原PO在論壇Dcard的美食板以「7-11的絕版御飯糰」為題發文，她分享，大概在10年前，自己最喜歡的7-11御飯糰口味，就是「桃木燻雞」，不過現在已成為絕版商品，讓她這幾年都相當懷念，文末她也呼喊，「7-11聽見我的聲音了嗎？」希望絕版口味能重新復出。
貼文曝光後，許多網友紛紛留言附和，「最好吃沒有之一 ，吃過回不去的口味」、「這是我國中的最愛」、「齁！我也好愛，太久沒吃忘記口感了」、「前陣子才跟朋友聊到，太懷念」、「原來停賣了，每次去7-11都在找，還以為是賣太好所以一直買不到」；也有人點名「還有黑胡椒豬柳」、「還有培根蛋沙拉，那個時候一個15元而已，後來變成溏心蛋沙拉一個18元」。
此外，除了令人懷念的口味外，針對飯糰價格，網友們也熱議「口味回不去，價格也是」、「漲到25元也沒有18元時好吃」、「現在一個御飯糰，快要比當時的便當貴了」、「記得以前一個18，現在就算友善時光也買不到這個價錢」。（編輯：張志浩）