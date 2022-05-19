百萬辣模居隔「噴出黏液」！40秒片毀滅形象 粉絲大崩潰
擁有百萬粉絲追蹤的女網紅Yumi.k，靠著大方自然的形象，以及超不科學的身材，成為IG界的流量密碼之一。由於Yumi.k近日和確診者有接觸史而自我居隔，同時也分享自己快篩的影片，結果噴嚏連發，最後鼻涕還流了出來，模樣超級狼狽，讓粉絲看了崩潰又心疼。
可以從Yumi.k分享的影片看到，只穿內衣的她正在執行快篩，似乎忍不住捅進鼻腔的刺激，Yumi.k一口氣連打8次噴嚏，表情痛苦，臉頰通紅就快要流淚，尤其是最後一下超級大力，Yumi.k更是直接打出鼻涕，眼見自己狼狽模樣都忍不住笑出聲。
影片立刻吸引16萬人觀看，粉絲紛紛留言安慰，「哈啾的聲音很可愛喔也太可愛」、「我快篩的時候也是一樣，一打噴嚏」、「為什麼妳打噴嚏我們會很開心」、「自己戳跟別人戳，還是自己來比較好」、「秀秀哦」、「這輩子沒這麼愛看別人打噴嚏過」、「形象不重要，健康重要，加油」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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