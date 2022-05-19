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百萬辣模居隔「噴出黏液」！40秒片毀滅形象　粉絲大崩潰

▲擁有百萬粉絲追蹤的Yumi.k，熱愛分享自己性感的生活照，結果一段自我快篩影片，瞬間失去形象。（圖／Yumi.k IG）
▲擁有百萬粉絲追蹤的Yumi.k，熱愛分享自己性感的生活照，結果一段自我快篩影片，瞬間失去形象。（圖／Yumi.k IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 11:35:16

擁有百萬粉絲追蹤的女網紅Yumi.k，靠著大方自然的形象，以及超不科學的身材，成為IG界的流量密碼之一。由於Yumi.k近日和確診者有接觸史而自我居隔，同時也分享自己快篩的影片，結果噴嚏連發，最後鼻涕還流了出來，模樣超級狼狽，讓粉絲看了崩潰又心疼。

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可以從Yumi.k分享的影片看到，只穿內衣的她正在執行快篩，似乎忍不住捅進鼻腔的刺激，Yumi.k一口氣連打8次噴嚏，表情痛苦，臉頰通紅就快要流淚，尤其是最後一下超級大力，Yumi.k更是直接打出鼻涕，眼見自己狼狽模樣都忍不住笑出聲。

▲Yumi.k快篩狂打噴嚏，鼻涕直接噴出來。（圖／Yumi.k IG）
▲Yumi.k最後一下超級大力，鼻涕掛在鼻頭上，失去形象的模樣，就連自己都笑出來。（圖／Yumi.k IG）
影片立刻吸引16萬人觀看，粉絲紛紛留言安慰，「哈啾的聲音很可愛喔也太可愛」、「我快篩的時候也是一樣，一打噴嚏」、「為什麼妳打噴嚏我們會很開心」、「自己戳跟別人戳，還是自己來比較好」、「秀秀哦」、「這輩子沒這麼愛看別人打噴嚏過」、「形象不重要，健康重要，加油」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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