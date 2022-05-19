他沒錢繳房租！隔壁阿姨卻嗨了 「開條件」喊：床免費睡
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，而對於租屋族來說，每個月花費租金是必要責任，若有特殊狀況無法按時繳納，就得和房東協調處理方法，不過卻有網友分享，自己因為繳不出房租困擾時，「隔壁阿姨」竟私訊開出一連串條件，能夠滿足就答應0租金讓他入住，貼文引起討論。
一名男網友在PTT八卦板以「繳不出房租怎麼辦？」為題發文，他指出，近期因為疫情的影響，他在工作上的業績變差，進而導致房租快要繳不出來，怎料當他困擾如何處理時，住隔壁的阿姨在得知狀況後，竟然傳訊表示「只要付出勞力，就免房租」。
隨後原PO透露兩人訊息內容，阿姨表示「可以幫我每月掃廁所、擦窗戶、流理台、抽油煙機，然後免房租，水電用到爽，主臥給X睡，獨立衛浴乾濕分離，King Size床」，面對阿姨突如其來開出的條件，原PO則驚訝詢問「我該接受阿姨的誘惑嗎？」
貼文一出，網友也紛紛留言「我可以報名嗎」、「繳不出貸款要找行員阿姨」、「我比較好奇被碼掉的是誰」、「阿姨的圖呢」、「問八千能不能租+早餐」；此外，也有人懷疑「原PO帥嗎？不會自己自創互傳騙版友吧」，對此原PO也回應「阿肥我，是『普通且自信』的男性，阿姨欣賞我的幽默！」（編輯：張志浩）