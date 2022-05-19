打鼾聲如「電鋸」枕邊人崩潰　止鼾矯正牙套奏效

台中46歲黃姓業務員為了拼業績，幾乎每日都加班到深夜，回到家往往累得倒頭就睡，老婆看了雖然心疼，但如雷鼾聲卻讓她吃不消，精神快要崩潰，嘗試各種方法依然沒改善，輾轉求助牙科醫師，評估後決定量身打造「下顎前移裝置」(又稱「止鼾矯正牙套」)，總算順利解除婚姻危機，重溫親密生活。

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亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德表示，黃姓患者就診時告知年輕時偶爾會打鼾，但隨著年紀越大、工作壓力大，打鼾頻率、聲音逐漸加劇，枕邊人原本還能忍受，但最近已經突破老婆忍耐極限，抱怨打鼾聲有如「電鋸」，鼾聲有時睡夢中還會被嚇醒，為此經常爭吵，這才趕緊來求診。

廖明德指出，睡眠呼吸中止分為中樞型、阻塞型以及混合型，大約九成民眾跟黃姓患者一樣，都屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，這類患者在睡眠時，咽喉附近的軟組織阻塞呼吸道，使得上呼吸道變狹窄，導致呼吸受干擾，人便會產生窒息危機，造成鼾聲如雷以及呼吸中止。

廖明德說明，阻塞型睡眠呼吸中止症，在臨床上常會出現大聲且不規則的鼾聲、睡眠呼吸中斷、不正常的鼻息音、注意力不集中、記憶力衰退等症狀，若長期放置不處理，可能會引發高血壓、心血管疾病以及腦中風等嚴重的併發症，甚至有猝死危機。

黃姓患者經耳鼻喉科睡眠呼吸中止測試後屬於中度情形，檢查後也發現患者是因下顎內縮，導致喉嚨狹窄，舌頭放置的空間不足，進而引發睡眠呼吸中止的情況，因此無法透過手術改善，雖然一度嘗試使用負壓呼吸器，卻因配戴不適，反而睡不著，精神狀況更糟糕，因此轉介到牙科評估使用止鼾矯正牙套。

醫師廖明德強調，止鼾矯正牙套是在上下顎的牙齒各放置一個類似咬合板的固定裝置，讓下顎維持在前凸的位置，舌頭得以往前位移，透過相連組織牽引，帶動軟顎及咽喉壁之肌肉，增加呼吸道的空間，空氣即可順利進入肺部，減少打鼾以及睡眠呼吸中止的情形。