哪來的運氣？他一天爽中「2次頭獎」 4秒抱走1億8千多萬
許多人會透過買樂透、彩券碰碰運氣，只要能中一次頭獎，就可能轉變人生，不過近日在大陸，卻有超級強運的男子，在一天中了2次頭獎，短短時間內就帶走了約新台幣1億8千多萬元的獎金，如此強大的運氣引發熱議。
綜合「星視頻」等陸媒報導，甘肅蘭州市一名詹姓男子，長年都有買彩券的習慣，每次都讓電腦機台自動選出5注號碼，其中1張會追加投注，另1張不追加；而這次，他到訪的彩券行開出2張頭獎，才發現都是詹先生獲得，一開始先是中了3299萬元人民幣（約新台幣1億4538萬元），隨後後再中1000萬人民幣（約新台幣4406萬元）。
此外，2張彩券的出票時間，只隔了4秒鐘，等於詹先生在短時間內，就用15元的追加投注券和10元的基本投注券，翻數倍換來了4299萬人民幣（約新台幣1億8945萬），多年的習慣和一次的強運，讓眾人紛紛直呼羨慕。
而各地網友在得知消息後，也留言表示「這太幸運了，要來蹭蹭運氣」、「好刺激，只能說恭喜了」、「這機會絕對不是我的」、「一次都買2張一樣的還能中，佩服」、「雖然他中了，但是之後還是不會這樣買」、「有些人就是天生有致富命啊」。（編輯：張志浩）