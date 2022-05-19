最仙排球女神爆紅！私下大尺度美照超兇 粉絲暈喊太超過
在運動場上除了比賽狀況受球迷關注以外，有不少女運動員因超高顏值，意外成為賽場中的最美「嬌」點。近日就有網友於PTT表特板上貼出排球正妹的美照，讓這名女神隨之爆紅，甚至還有人翻出她私底下的大尺度美照，激動直呼「太超過了！」
近日有網友於PTT表特板上以「北商女排」為題發文，其於文內貼出多張正妹美照，只見畫面中，一名長髮正妹穿著北商女排球衣，對著鏡頭露出燦爛的笑容，自然清晰脫俗的氣質，隨即引起老司機們盛讚「運動型正妹，不錯」、「我想學排球了」、「又正又強，看轉播就很漂亮了」、「超過一百分」、「正，今年UVL有注意到」、「很正！上次看比賽整個被圈粉」。
其中就有神人找到該名排球女神的IG，是一名叫做「姍姍」的陽光正妹，活潑亮麗的外型廣受粉絲喜愛，目前IG擁有超過2.4萬人追蹤，而姍姍常在社群平台上曬出日常生活美照，不時還會穿著布料極少的小可愛，大方分享運動美人的窈窕身材，奪得許多人的目光。
不僅如此，還有網友在姍姍IG中，發現她曾於上月17日分享一系列大尺度美照，照片中姍姍身穿淡粉色系的集中內衣，擠出超深事業線，她還穿上棕色的針織外套，微微露出她的火辣小香肩。姍姍除了擁有傲人的身材，搭配上其精緻臉蛋和水汪汪的火辣電眼，畫面著實讓人辣到無法呼吸。
這系列的照片也讓大批粉絲們狂流鼻血，紛紛激動直呼「太超過了吧～」、「很會放電喔！ 眼睛好好看」、「美到爆炸了」、「太好看了」。（編輯：陳雅雲）