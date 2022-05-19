業務女快篩陽性！客驚：3天前才來我家 「1舉動」被讚翻
隨著本土疫情升溫，民眾隨時都有可能處在染疫風險中，就怕突然冒出症狀確診後影響到家人。近日，就有網友分享，前幾天來家裡幫忙辦保險的業務員，突然傳LINE通知他「我快篩陽性」，結果故事曝光後，卻獲得大家讚賞。
臉書社團「爆廢公社」，有位網友PO文解釋，由於保險業務員在前幾天到他家幫忙辦車險，怎料，對方卻突然傳來壞消息，只見LINE對話上看到，「不好意思，我要通知你一個壞消息，剛剛我快篩陽性，所以請你這幾天注意一下身體，有沒有不舒服，很抱歉」。
見到原PO驚訝的反應，業務員似乎也感到愧疚，「真的，但是因為時間隔比較多天了，而且沒有拔口罩，但是還是請你跟爸爸要小心」。這讓原PO不禁直呼「我突然覺得想咳嗽…怕有潛伏期，她昨天有症狀，算一下到我家是3天前」。
所幸，不僅對方的同事沒有事情，而自己也是快篩陰性，這才終於放心。故事曝光後，大家都在稱讚業務員的誠實告知，紛紛留言「至少他很誠實，給這個業務一個讚！」「他很有良心欸，沒有隱瞞你」、「誠實的人值得讚許」、「覺得業務人品不錯」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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