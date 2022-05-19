台灣YouTuber唯一清流！「這位」與世無爭　蔡阿嘎也迷上

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問題一曝光，馬上引來鄉民們熱烈回應，「只推阿辰師，其他洗洗睡」、「老高吧？專注於講故事」、「水電爸爸，超認真少年」、「Pan，愛音樂讓國際無障礙」、「自說自話的總裁+1」、「只推臺灣尋奇」、「蝦土豆真的不錯」、「白痴公主，千千，好味小姐」、「台客劇場不錯呀！好少人提」。
在眾多留言中，其中「光頭哥哥」被最多觀眾點名，認為「唯一清流光頭哥哥」、「只有一個，沒有其他的人-光頭哥哥」、「光頭哥哥，其他都是亂源」、「最清流的就光頭哥哥啊！可惜不在了QQ」、「最清流光頭葛格沒有之一」、「光頭哥哥最高」。
事實上，網紅「光頭哥哥」（陳俊傑）過去在YouTube頻道多以搞笑短片及祝福影片為主，其中《尋找紅心A》和《哥哥，母湯喔》更在全台爆紅，他還堅持不利用影片盈利，單純希望帶給世人快樂。但光頭哥哥從小飽受憂鬱症及自閉症所苦，最後於2019年因肺栓塞、胰臟炎、高血糖高滲透壓、多重器官衰竭、出血性腦中風、重積性癲癇等多種重大疾病身亡，離世消息一出，讓大批粉絲們相當不捨。
除了光頭哥哥以外，還有粉絲提及野味系YouTuber「萍哥」，直喊「當然是萍哥..唯一清流」、「你各位快點去看萍哥」、「萍哥第一」、「支持萍哥唯一選擇」、「萍哥啊！與世無爭，唯一清流」、「萍哥啊！超清流」。
據了解，YouTuber「萍哥 Pinger」有別於其他網紅，頻道主題多與農村有關，萍哥本人時常在影片中，透過鏡頭帶領觀眾上山下海，了解不少稀奇野味，就連知名網紅蔡阿嘎也曾大力推薦「跟大家介紹最近二伯愛上的YouTuber..萍哥！哈哈～每天晚上都看到呵呵笑！決定向萍哥看齊，希望30年後我還能像他那樣快樂拍片」。（編輯：陳雅雲）