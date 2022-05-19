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7-11大亨堡「暗黑結帳法」曝光！店員認了：發誓是真的有

▲7-11熱狗、大亨堡已經販售多年，至今都還是持續在架上販賣中，深受不少人喜愛。（圖/讀者提供）
▲7-11熱狗、大亨堡已經販售多年，至今都還是持續在架上販賣中，深受不少人喜愛。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 15:38:24

7-11因為其便利且24小時營業的性質，在民眾日常生活中早就已經成為不可或缺的商家，然而7-11也有販售其獨特商品，且長駐的商品也不少。近日，就有網友分享一張超商結帳櫃檯照片，一名客人拿大亨堡來結帳，結果一看現場氣氛瞬間凝結，貼文引發討論。

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原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見照片中，7-11的櫃檯上擺著一個完全沒有盒子也沒有紙裝的大亨堡，上頭有麵包夾著熱狗，就這樣完全接觸櫃檯的桌面，讓人看了十分傻眼，由於現在疫情期間，不僅食物不衛生，也有可能增添染疫風險。

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▲網友分享一張大亨堡暗黑結帳法的照片，讓不少人傻眼又笑噴。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「是個狠人....」、「到底多想要防疫險出保啦」、「我彷彿感受到熱狗的無奈」、「放這樣還以為可以刷條碼XD」、「真的快笑死，這張照片魔性超高」、「麵包是容器，熱狗是食物，跟米紙一樣的概念？」、「是不是誤會了些什麼？把麵包當成容器了？哈哈哈哈哈」、「我真的看到這張照片大笑出來」。

而也有不少超商店員出面表示「這是真的！我還遇過徒手拿蕃薯的」、「我以前做便利商店，真的有客人是徒手拿在手上結帳的，結果他因為沒手拿錢，也是這樣放在桌上，我發誓是真的有」、「我還看過外國人邊拿邊吃.....他們真的不怕不衛生又不想浪費紙袋」、「這真的超不意外好嗎，現任大夜班經過」、「作為同行的大夜班，我看過有人想買我已經關掉蒸包機電源許久準備報廢的涼掉的肉包的，也是徒手拿」、「蕃薯徒手拿常常有啊」。（編輯：張嘉哲）

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