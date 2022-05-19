非波霸！飲料加啥口感最頂？網推「這2物」：牙套也無阻
天氣漸漸炎熱，許多民眾都會想來一杯飲料解解渴，加上台灣飲料店眾多、口味經常推陳出新，因此不少人喜歡在吃飯時搭配一杯，或是飯後下午茶時滿足一下味蕾。一名網友就好奇詢問大家喝手搖飲時會加那些配料，立刻釣出許多網友推薦心中的第一首選。
這名網友在《PTT》以標題「飲料最愛加什麼料？」發文，表示自己也喜歡喝手搖飲，平時雖然大多喝純茶類，但偶爾會想加一些配料讓飲料更有層次感，並且表明自身最愛加波霸或是芋圓，因此也好奇大家都會加哪一些配料增添風味？
貼文一曝光，當中有許多網友都點名粉粿以及粉角：「戴牙套之後很難咬珍珠，超愛一沐日粉粿！好吃又牙套友善」、「粉粿，試一次就愛上」、「粉粿、小芋圓」、「本來是純茶派，後來發現粉粿超讚」、「以前愛粉角，最近愛粉粿」、「粉角，沒有之一」、「推粉角，超Q比珍珠更有嚼勁」、「粉角，吃了一次之後就愛上」、「珍珠跟粉角，還有寒天」、「粉角推推」。
另外也有網友推薦「椰果，我可以咀嚼一整天」、「蘆薈，沒想到這麼好吃」、「燕麥或珍珠，偶爾會想加布丁或仙草凍」、「波霸+布丁」、「茶凍！杏仁凍也可」、「小芋圓+小地瓜圓」、「桂花凍」、「蠻喜歡蒟蒻的（紅色白色一條一條的），不過現在好少飲料店有」。（編輯：陳珮瑜）