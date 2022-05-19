牛肉麵50元「料多到哭」！內行抖出佛心地點：比泡麵划算
近期物價飛漲，不少販賣民生用品、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，其中台灣國民美食之一的「牛肉麵」，許多店家一碗要價更是飆破200元，不過近日卻有民眾分享只要「50元銅板價」就能吃超飽的牛肉麵，讓網友看完紛紛大讚過癮，地點也被公開。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文寫道「這是50元的牛肉麵午餐！」並附上幾張照片，只見圖中店家的招牌上，寫著大大的「原汁牛肉麵50元」，而上桌的餐點內，不只麵、青菜份量十足，就連主角牛肉也都是給好給滿，原PO也不禁好奇「這樣賣真的有在賺錢嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛留言「賠錢在賣的」、「哇！這賣一碗賠一碗耶」、「這家要是在我家附近，我都不想自己煮了」、「哪裡啊？這在台北一定100以上啊」、「50塊…就算不好吃！補充營養都值」、「比泡麵便宜」、「如果他湯頭自己熬的50真的太佛心了搞不好還虧錢」、「太過分了喔！這個價位這個給料」。
CP值超高的牛肉麵引發熱議後，也有網友神出，該店位於「高雄鳳山區」，其菜單上確實顯示，一碗原汁牛肉麵僅需50元，還提供寬麵、細麵等選擇，不少吃過的老饕也回應「這間早吃過了，應該讓更多人來品嚐」、「這家我知道，吃到哭耶這價錢」、「內行的！住附近10年才知道這家」。（編輯：張志浩）