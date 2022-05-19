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肯德基「切割蛋撻」卻開專賣店？官方撇清foodpanda爆雷

▲肯德基才說要「切割蛋撻」卻開專賣店？官方撇清foodpanda爆雷，強調「與外送平台現有銷售內容無相關性」。（圖／翻攝自Foodpanda官網）
▲肯德基才說要「切割蛋撻」卻開專賣店？官方撇清foodpanda爆雷，強調「與外送平台現有銷售內容無相關性」。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-19 17:31:17

肯德基受網友激推是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，昨（19）日下午無預警在粉專上發布「切割蛋撻」宣言，直說「肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線。」引來眾多粉絲哀嚎，業者僅透露「5/23日將會進行年度革命性說明」。沒想到晚間卻被網友發現外送平台foodpanda熊貓APP上，已秀出「肯德基蛋撻點心專賣店（台北台大店）」疑似爆雷！對此《NOWnews今日新聞》求證肯德基，官方今（19）日急撇清回應，再次強調此次為肯德基年度重大說明，「與外送平台現有銷售內容無相關性」

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肯德基「切割蛋撻」消息一出，震驚網友與粉絲，在粉專上爭相留言「不可能吧！」、「連蛋撻都沒有我真的會哭」，更引來網友揶揄「要轉行賣炸雞了嗎？這是個很大的挑戰呢」，還有人開玩笑「爺爺知道嗎？我們是為了蛋撻才勉強吃炸雞的」。

▲肯德基蛋塔（圖/讀者提供）
▲專賣炸雞的肯德基，店內甜點蛋撻超搶手，不只原味是人氣熱銷商品，每回推出新口味或禮盒優惠，更是常被搶著掃貨的目標。（圖／讀者提供）
騷動的消息才登上各大新聞媒體，沒想到晚間卻被網友發現，外送平台foodpanda熊貓APP上，已秀出「肯德基蛋撻點心專賣店（台北台大店）」疑似爆雷，對此《NOWnews今日新聞》再度求證肯德基，官方除了謝謝大家對肯德基的關愛，再次強調此次為肯德基年度重大說明，「與外送平台現有銷售內容無相關性」，但堅持詳細內容將於5月23日「肯德基品牌說明會」中才要宣布細節，只撇清爆雷說。


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