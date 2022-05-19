侯友宜稱打給CDC沒用？陳其邁：合作抗疫最重要

雙北市長今日頻因疫情問題砲打中央，新北市長侯友宜今（19）日受訪時更直言，致電CDC得不到任何解決，認為總統、院長應該到第一線了解狀況，對此，高雄市長陳其邁認為，防疫是中央地方互相合作，這是最簡單的一個道理，他直言「我不喜歡疫情流行、蔓延時互相放話」，合作才是對抗疫情最重要的。
陳其邁表示，從以前SARS經驗大家看的到，就是中央地方不協調造成當時疫情失控，所以中央地方不管怎樣要好好溝通、好好合作，相信侯市長要打給總統、院長隨時可打，有問題應該要立刻反映解決，高市府也是這樣，他會直接和其他縣市首長就疫情討論、不分黨派，他和台中衛生局、很多醫界好友也都會溝通台中、高雄疫情狀況，合作才是對抗疫情最重要的。
陳其邁認為，大家合作都是工作夥伴，像是鄰近縣市快篩不夠，二話不說要五千給一萬，高雄長庚照顧屏東、高雄榮總照顧澎湖，大家就是區域聯防，各就各位，市府只是平台，現在疫情回歸醫療戰場，希望大家彼此分享防疫問題、防疫責任。
陳其邁直言，像快篩試劑，難道不是很早就預期到量要增加，不是應該要做好準備嗎？為何高雄一到三月就買了5,200萬，就是預期Omicron疫情會上來，政府、六都首長都很辛苦，都會碰到不同狀況，不管總統、院長或CDC長官，相信他們會承擔這些責任、責難，總是需要大家一起努力同舟共濟、把問題解決，大家都是一日生活圈，南北疫情流動，互相補位各自做好，才是防疫這幾年下來，能夠把台灣首好最重要的關鍵。
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