辦桌哪種賓客最煩？全場狂喊「這咖」：遇到紅包先虧一半

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除了上述角色外，最受網友喜愛的為「控場姐」和「打包姐」，片中的控場姐常不在自己座位上，東跑西跑控制著各桌的菜色擺置、分配、餐桌禮儀等，盡全力要將婚宴流程進度都掌握在手中，網友針對此角色也留言「控場姐太傳神了」、「真的有控場姐，沒她發號施令不敢亂吃」、「控場姐超多，而且一桌有時候還會有好幾個」、「場控姐其實很棒，做好資源分配管控不浪費」。
不過，談到辦桌的回憶與經驗，最多網友談論的其實是「打包姐」，從片頭到片尾，無時無刻都在要求打包，甚至還會到別桌收取食物、帶行李廂裝食物等生動演出，引發不少網友共鳴「每次去參加一定有打包姐，超煩」、「真的很好奇，打包姊最後怎麼走出婚宴」、「煩人的打包姐根本辦桌必要元素了」、「有時候還沒吃爽就被打包走，一想到包紅包吃不夠就很氣哈哈」、「打包姐都整場打包，貫徹到底的」、「還有人連擺盤的花都要打包，到底是怎樣？」
此外，這部影片除了這群人團員飾演的角色備受討論外，Bii畢書盡在片中飾演明星，不斷被要求合照的演出下當無奈且真實，意外掀起另一種話題，網友大讚「Bii完全完美呈現自己的狀況」、「Bii的角色，帶入感超強」、「怎麼覺得Bii其實沒在演戲」、「Bii太可愛，但真的遇到喜歡的藝人，都會很開心衝過去拍照」、「下次辦桌遇到名人，先餵東西給他吃再要求合照好了」。（編輯：張志浩）
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