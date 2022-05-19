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超商食品貼「i珍食」卻賣原價！店員親曝1原則：小心拿錯

▲貼有活動貼紙的食品，代表即將即期，會有打折優惠。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲貼有活動貼紙的食品，代表即將即期，會有打折優惠。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 18:23:06

超商為了不浪費食品，紛紛推出「好時光」、「i珍食」等活動，只要食品即將到期，就會打折低價售出，但近日有民眾發現，自己買了貼有活動貼紙的中華甜愛玉，結帳時卻仍以原價計算，該篇貼文引來店員解釋，更貼心提醒「1原則」讓民眾不會再誤拿。

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▲超商飲料、7-11飲料示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲店員挑選即期品時，可能會手誤貼錯。（示意圖／NOWnews攝影中心）
根據原po於Dcard抱怨，自己到超商買了貼有「I珍食」的食品，共有一個御飯糰和兩個中華甜愛玉，不料最後結帳時才發現價格不對，詢問店員後，得到的解釋為「愛玉那個貼了65折貼紙只是表示那是即期品，但並沒有打折」，讓他苦惱發問「是認真會有這個問題的嗎？」

對此，有店員出面解釋，因是手誤貼錯，「他貼錯啦！正常只會貼有打折的，沒打折的但即期要在挑即期的時候再拿下來（店員路過）」、「店員貼錯， 另外有沒有折扣是系統自動算的，不存在店員誤操作」、「不用想也知道新人第一天上班貼錯啦」。

超商店員忙中難免有錯，他們也貼心提醒民眾「1原則」，可以避免誤拿沒打折的即期商品，「有說『鮮食』才有打折」、「我是小七店員，愛玉不算i珍食，i珍食的東西有：便當粥品、麵食、飯糰、麵包蛋糕、生鮮蔬果、三明治堡類、沙拉、甜點、配菜湯品」。（編輯：鍾怡婷）

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