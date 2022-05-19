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FB隱藏彩蛋！輸「2字」秒現動畫　網實測嗨喊：有好多種

▲網友發現，臉書有隱藏動畫彩蛋。 （圖／截取自《爆廢公社》）
▲網友發現，臉書有隱藏動畫彩蛋。 （圖／截取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 19:56:39

FB的隱藏彩蛋你試過嗎？根據網友分享，只要使用者在貼文或回覆中，輸入特定的關鍵字，就會在螢幕中出現不同的特現，其中台灣網友常用的「GG」，就會出現兩隻手對打的特效，且每一次都不相同，有時是機械手臂有時是動物手臂，讓不少網友驚喜實測。

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▲網友驚喜發現，FB隱藏的動畫彩蛋。（圖／截取自《爆廢公社》）
▲網友驚喜發現，FB隱藏的動畫彩蛋。（圖／截取自《爆廢公社》）
根據網友於《爆廢公社》分享，自己驚喜發現，在FB的貼文或回覆中輸入「GG」，會出現可愛的手臂動畫，且每一次輸入都是隨機出現不同的手，讓他嗨喊「每次都不一樣耶」，此外，輸入的關鍵字會成為粉紅色，其他用戶點選後，也能看到該動畫。

網友見狀紛紛實測，「還真的有動畫耶，好神奇」、「也不用打GG按別人打的GG就會出現了，每次動畫的手都不一樣」、「其實點大家的，就能出現不一樣的動畫，有意思」。

實際上除了「GG」外，輸入「美好時光」、「嗨爆了」、「wonderful time」、「有你真好」、「你最棒啦」、「best wishes」、「你可以的」、「你行的」、「恭喜」、「恭喜你」、「Congrats」、「xoxo」、「么么哒」等，自己都會變成不同顏色，並且在送出或是點擊時，會出現可愛的小動畫。

不過要注意的是，該功能疑似並非完全開放，也與APP版本有所關聯，根據實測，部分手機並無法顯示，而電腦版本普遍已經能夠使用該功能。（編輯：鍾怡婷）

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