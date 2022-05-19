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新北「鋼管辣女警」遭控上班拍抖音！本人：確診在家拍攝

▲蕭姓女警，平時熱愛鋼管舞蹈，時常在IG上PO出火辣照片與訓練影片。（圖／翻攝自女警IG）
▲蕭姓女警，平時熱愛鋼管舞蹈，時常在IG上PO出火辣照片與訓練影片。（圖／翻攝自女警IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 19:55:062022-05-19 20:09:20

新北市蘆洲區一名蕭姓女警，平時熱愛鋼管舞蹈，時常在IG上PO出火辣照片與訓練影片，不過今天（19日）稍早，卻有人在臉書「靠北police」上爆料指出，蕭女時常利用上班時間拍抖音、經營IG，並強調此舉已違反勤務紀律需要處分，對此，目前確診隔離在家的蕭女也無奈表示，跳舞影片都是在休假時拍的，絕非如指控所說，利用上班時間做私人事務。

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▲今天（19日）稍早，卻有人在臉書「靠北police」上爆料指出，蕭女時常利用上班時間拍抖音、經營IG。（圖／翻攝自女警IG）
▲今天（19日）稍早，卻有人在臉書「靠北police」上爆料指出，蕭女時常利用上班時間拍抖音、經營IG。（圖／翻攝自女警IG）
據了解，稍早臉書「靠北police」出現一則貼文表示: 「新北某分局自以為網紅女警，放假要跳鋼管是你的自由，但上班請不要拍抖音跟自拍經營IG，違反勤務紀律是否處分？原來學姐的警察初衷是：不符合勤指資格但賴在裡面爽、還沒有在警備隊上攻勢勤務，完全不符合警政署規定。還是其實你們只會退派出所敘獎，不要破壞警察形象跟團隊氣氛」。

▲爆料者指出，蕭姓女警經常利用上班時間玩IG、抖音。（圖／翻攝臉書靠北police）
▲爆料者指出，蕭姓女警經常利用上班時間玩IG、抖音。（圖／翻攝臉書靠北police）
看到貼文的蕭姓女警則在個人IG澄清，因為上班確診，在家才開始玩抖音，其中第一支影片還是自己快篩陽性，何來利用上班時間拍抖音?另外也反問到「自拍就違反勤務紀律，需要處分，會不會太嚴苛了？」。

最後蕭女也喊話，「如果真的看不慣我的貼文跟影片，可以封鎖我的，學姐！我一直都知道是您在惡意中傷，但請您放過自己吧！這麼仇恨這麼計較，不難過嗎？乾脆封鎖我，讓您自己好過些」。

蘆洲分局則回應，蕭員工作表現皆正常，沒有發現有不當言行，另外警員於放假期間從事正當休閒活動，未有影響勤務紀律行為，勤務除支援勤指中心，必須擔服深夜勤，照表輪休，亦有性侵被害人筆錄輪值等其他勤務，警察工作辛苦高壓，分局持續鼓勵同仁從事正當休閒活動以調劑身心，才能在工作上守護民眾安居樂業的環境。（編輯：陳苾暐）

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