台積電被刷負評僅拿2.9星！外國工程師怨嘆：員工像犯人
台積電（TSMC）被網友譽為台灣的「護國神山」，不過有網友發現在美國職場討論網站「Blind」，台積電的風評並不出色，僅拿到2.9顆星的評價，對比其他科技大廠，三星有3.1顆星、Intel有3.5顆星、蘋果有4顆星、Google更有4.3顆星好評，有外國工程師抱怨台積電對待員工像犯人，引發討論。
美國職場討論網站「Blind」，訴求專業人士匿名發表對公司或產業的看法，強調透過匿名可以帶來更值得信賴的意見，論壇也會透過驗證身份把關，希望帶來職場的變革，目前用戶已有超過500萬人。
而台積電在「Blind」的風評並不高，僅有2.9顆星，而在是否願意於台積電上班的調查上，有62%的會員給予倒讚的負評。外國工程師對台積電的評價是業內龍頭、擁有扎實的員工，但是高層管理老派，人力資源呈現官僚主義，缺乏工作和生活的平衡，批評對待員工像對待犯人，認為台積電會失去優秀人才，只有懂得辦公室政治的人才能過得好。
而有網友將Blind上台積電的相關內容轉發到批踢踢，其他鄉民紛紛在底下留言回覆說，「美國人傻傻的，TSMC能輾壓對手就是這樣來的」、「評價差跟競爭力有衝突嗎」、「產線都是這樣啦，除非你不去產線」、「純製造業有哪個分數高的」、「就是員工都幹成這樣，表示TSMC才有世界級的實力」。（編輯：倪浩軒）