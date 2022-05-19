肯德基「切割蛋撻」改賣甜甜圈？網見招牌混搭：到底賣啥
最近台灣的速食業紛紛登上新聞，日前麥當勞宣布招牌的薯條缺貨，引起不少熱愛薯條的民眾一陣哀號。而昨（18）日肯德基也在臉書發文寫下「我們將與蛋撻劃分界線，5月23日答案揭曉！」的宣言，更讓大家擔心日後是否又少了一經典餐食可選？然而最近有一位網友卻發現某間店面的門口，竟然同時存在肯德基爺爺的logo和塑像以及甜甜圈「Mister Donut」的招牌，混搭的情形讓人忍不住懷疑莫非肯德基要棄蛋撻改賣甜甜圈了？
根據外媒報導，一名日本搞笑藝人伊藤俊介最近在個人的推特上分享一張照片，照片中顯示一間乾淨的店家門口上方竟然同時出現肯德基以及Mister Donut的招牌，而門旁邊還擺著吉祥物肯德基爺爺的塑像，雖然兩間店的logo顏色相近，卻讓人搞不清楚這間店究竟是賣漢堡炸雞還是甜甜圈？
伊藤俊介也表示這間店就位在九州宮崎地區，毗鄰JR宮崎站的商業設施 Amu Plaza Miyazaki裡，第一次看到時也相當訝異。而根據Mister Donut店員表示，其實這間店面裡頭真的同時並存這兩間店家，但彼此營業櫃檯是分開的，只有座位區是兩方共用，才會在門口掛上雙方的招牌。
網友們看到照片後也紛紛表示：「第一次看到，到底在賣什麼啦？」、「現在流行混搭風」、「這樣不錯，一次可以享受兩間」、「吃完鹹食換甜食」、「所以肯德基爺爺改賣甜甜圈嗎？」、「超夢幻合作」、「九州好像常有這種地方」。（編輯：陳珮瑜）