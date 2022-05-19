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肯德基「切割蛋撻」改賣甜甜圈？網見招牌混搭：到底賣啥

▲肯德基以販售炸雞漢堡以及蛋撻聞名，卻有網友發現一間肯德基店面同時也掛上甜甜圈的招牌，引起網友熱烈討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲肯德基以販售炸雞漢堡以及蛋撻聞名，卻有網友發現一間肯德基店面同時也掛上甜甜圈的招牌，引起網友熱烈討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 21:15:18

最近台灣的速食業紛紛登上新聞，日前麥當勞宣布招牌的薯條缺貨，引起不少熱愛薯條的民眾一陣哀號。而昨（18）日肯德基也在臉書發文寫下「我們將與蛋撻劃分界線，5月23日答案揭曉！」的宣言，更讓大家擔心日後是否又少了一經典餐食可選？然而最近有一位網友卻發現某間店面的門口，竟然同時存在肯德基爺爺的logo和塑像以及甜甜圈「Mister Donut」的招牌，混搭的情形讓人忍不住懷疑莫非肯德基要棄蛋撻改賣甜甜圈了？

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根據外媒報導，一名日本搞笑藝人伊藤俊介最近在個人的推特上分享一張照片，照片中顯示一間乾淨的店家門口上方竟然同時出現肯德基以及Mister Donut的招牌，而門旁邊還擺著吉祥物肯德基爺爺的塑像，雖然兩間店的logo顏色相近，卻讓人搞不清楚這間店究竟是賣漢堡炸雞還是甜甜圈？

▲日本搞笑藝人伊藤俊介在九州宮崎地區發現一間店面同時掛上肯德基以及Mister Donut的招牌。（圖／推特帳號ozwalditou）
▲日本搞笑藝人伊藤俊介在九州宮崎地區發現一間店面同時掛上肯德基以及Mister Donut的招牌。（圖／推特帳號ozwalditou）
伊藤俊介也表示這間店就位在九州宮崎地區，毗鄰JR宮崎站的商業設施 Amu Plaza Miyazaki裡，第一次看到時也相當訝異。而根據Mister Donut店員表示，其實這間店面裡頭真的同時並存這兩間店家，但彼此營業櫃檯是分開的，只有座位區是兩方共用，才會在門口掛上雙方的招牌。

網友們看到照片後也紛紛表示：「第一次看到，到底在賣什麼啦？」、「現在流行混搭風」、「這樣不錯，一次可以享受兩間」、「吃完鹹食換甜食」、「所以肯德基爺爺改賣甜甜圈嗎？」、「超夢幻合作」、「九州好像常有這種地方」。（編輯：陳珮瑜）


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