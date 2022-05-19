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對12個容器注水誰會先滿？考驗你邏輯細心　多數人都猜錯

▲「12個容器注水哪個先滿？」考驗邏輯與細心，但許多人都猜錯。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲「12個容器注水哪個先滿？」考驗邏輯與細心，但許多人都猜錯。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 22:32:01

你是否有清晰的邏輯以及好的判斷力呢？不曉得大家有沒有曾經在臉書或是其他社群平台上看到一則聲稱天才方能解出正確答案的世紀難題「12個容器注水哪個先滿（Which Tank Will Fill up First）」？這個問題雖然不難，但是許多人都會猜錯，其實這當中隱藏不少小細節可要仔細觀察呢！

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▲一份聲稱天才級的問題，詢問圖中12個容器哪個會先注滿水？（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲一份聲稱天才級的問題，詢問圖中12個容器哪個會先注滿水？（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
影片一開始一張白紙上印著這道題目，上頭標註了12個容器，每個容器分別有1到3個不等的管子接通其他容器，而水龍頭就在1號容器的正上方。題目簡單寫著：「哪個容器會先注滿水？」這時大家可以先仔細看圖，按照邏輯推理，猜猜看哪一個容器會是12個當中最先裝滿水的？

▲Youtube頻道「The Q」實際打造一模一樣的容器與管線，還原整個注水流程。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲Youtube頻道「The Q」實際打造一模一樣的容器與管線，還原整個注水流程。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
Youtube頻道「The Q」為了找出真相，實際打造一模一樣的的模型，分別按照高度排列1～12號透明容器，並按照圖中顯示擺放各個連通管的高低位置及方向，準備就緒後就開始注入藍色的液體，以便看清楚水流的方向，還原了完整注水流程。

▲實測開始，為了方便觀察特地使用藍色的水，能清楚一窺水的流向。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲實測開始，為了方便觀察特地使用藍色的水，能清楚一窺水的流向。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲水流從1號容器慢慢流向4號。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲水流從1號容器慢慢流向4號。（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲因為3號連接9號、8號連接6號管子沒有打通，最終由12號容器最先住滿藍色的水！（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
▲因為3號連接9號、8號連接6號管子沒有打通，最終由12號容器最先住滿藍色的水！（圖／翻攝自Youtube帳號The Q）
最後根據顯示，1號容器中的水位最高只會到達連通管的高度，2號也是相同原理，水流抵達3號容器後，由於3號連接9號的管子沒有打通，因此9、10、11號不會有水，而4號容器裡的水會先流經8號再往下流，不過由於6號容器也沒有開口，因此8號容器裡流出來的水只會跑到12號，最終就是由12號容器最先注滿水，你猜對了嗎？現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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