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520優惠一次看！不只拿鐵買1送1　霜淇淋、餅乾全買1送1

▲520告白日，業者紛紛推出買一送一甜蜜放閃，包括咖啡、餅乾、霜淇淋都一人一半、感情不散。（圖／全家提供）
▲520告白日，業者紛紛推出買一送一甜蜜放閃，包括咖啡、餅乾、霜淇淋都一人一半、感情不散。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-20 00:03:372022-05-20 00:06:42

疫情考驗全球，愛要更及時。今天5月20日正因諧音「我愛你」，被視為告白日、另類情人節，是表達愛意的絕佳時機。看好520甜蜜商機，業者熱烈推出咖啡優惠，《NOWnews今日新聞》整理各通路咖啡促銷，無論有情人或單身貴族，把半價咖啡囤好囤滿最實在。

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■7-ELEVEN
🟡5月18日至5月22日，限門市，不提供線上寄杯
📍濃萃美式大杯買2送1，約6.7折
（原價50元，平均單杯33元）

📍精品美式中杯買2送1，約6.7折
（原價80元，平均單杯53元）

📍精品拿鐵中杯買2送1，約6.7折
（原價90元，平均單杯60元）

🟡5月20日至5月22日，App行動隨時取
📍精品美式中杯2杯99元，約6.2折 
（原價80元，平均單杯50元）

📍精品拿鐵中杯2杯99元，約5.5折
（原價90元，平均單杯50元）

📍冰淇淋紅茶特大杯2杯99元，約7.6折
（原價65元，平均單杯50元）

📍珍珠純奶茶特大杯3杯99元，約6折
（原價55元，平均單杯33元）

📍濃厚黑糖珍珠撞奶特大杯2杯99元，約7折
（原價70元，平均單杯50元）

📍特大杯美式27杯999元，約6.2折
（原價60，平均單杯37元）

📍精品美式中杯21杯999元，約6折
（原價80元，平均單杯48元）

📍精品拿鐵中杯21杯999元，約5.3折
（原價90元，平均單杯48元）

▲7-ELEVEN這次促銷品項多，就算不喝咖啡的人，也有珍珠純奶茶、冰淇淋紅茶「愛你久久」優惠。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN這次促銷品項多，就算不喝咖啡的人，也有珍珠純奶茶、冰淇淋紅茶「愛你久久」優惠。（圖／業者提供）
■全家
📍5月20日至5月22日買特濃拿鐵大杯（65元）買1送1，第2杯發放小白單，可於5月23日至5月29日在原店兌換。

📍5月20日上午10點至5月22日，透過foodpanda下單外送，特濃系列、經典美式／拿鐵大杯皆享第3杯0元，等同於打6.7折。

📍5月20日至5月22日，使用全盈+PAY結帳，霜淇淋原價49元，口味任選買1送1。

▲全家在線上、線下同步推出咖啡5折起，升級App錢包還可享霜淇淋買1送1。（圖／全家提供）
▲全家在線上、線下同步推出咖啡5折起，升級App錢包還可享霜淇淋買1送1。（圖／全家提供）
■萊爾富
5月31日前
📍大杯美式買30送25，約5.4折
（原價45元，平均單杯25元）

📍大杯拿鐵買30送20，約6折
（原價55元，平均單杯33元）

📍特大杯冰檸檬美式咖啡75元，特價59元

📍特大杯冰黃金柚香咖啡75元，特價59元

📍特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡80元，特價59元

📍冰黃金柚香氣泡美式咖啡80元，特價59元

📍OREO餅乾指定口味（49元）、雀巢奇巧抹茶威化（39元）皆買一送一。

▲萊爾富上百款零食、巧克力推出5折起，OREO餅乾、雀巢奇巧抹茶威化皆買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富上百款零食、巧克力推出5折起，OREO餅乾、雀巢奇巧抹茶威化皆買一送一。（圖／業者提供）
■OK超商
限5月20日
📍大杯美式買2送2，平均單杯特價22.5元

📍大杯拿鐵買2送2，平均單杯特價27.5元

📍OKCAFÉ 歐維氏聯名巧克力飲第二杯半價，約7.5折
（原價55元，平均單杯42元）

📍霜淇淋原價30元，會員特價19元

▲OK超商除了美式、拿鐵買2送2，另有香草牛奶霜淇淋特價19元。（圖／業者提供）
▲OK超商除了美式、拿鐵買2送2，另有香草牛奶霜淇淋特價19元。（圖／業者提供）
■全聯
5月20日至5月22日
📍美式22杯特價305元，平均單杯14元
📍拿鐵22杯特價505元，平均單杯23元

▲響應「2022520」，全聯OFF COFFEE加5元多2杯。（圖／全聯提供）
▲響應「2022520」，全聯OFF COFFEE加5元多2杯。（圖／全聯提供）
■星巴克
LOVE SUMMER 數位體驗」至6月5日前每天免費抽獎，獎項包括免費中杯、全品項買1送1、第二杯半價等，中獎率100%，兌換時間限上午11點到晚上8點。

▲星巴克抽到「全品項買一送一」不足為奇，抽到「免費中杯」才是天選之人。（圖／取自批踢踢）
▲星巴克抽到「全品項買一送一」不足為奇，抽到「免費中杯」才是天選之人。（圖／手機截圖）
■伯朗咖啡
5月20日至5月22日一連三天，在粉專、IG、LINE官方帳號找到優惠券，下載或截圖至門市出示可享飲品買1送1（城堡一、城堡二、礁溪、員山門市門市除外），自備伯朗環保杯折抵15元、一般環保杯折抵5元。

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