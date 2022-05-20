520大餐懶人包！貳樓4人套餐免八百、達美樂外送買大送大

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即日起推出「四人外帶套餐」，每日提供A、B、C、D、E、F共6種套餐組合，均一價皆是796元，另外還可用20元加購濃湯、蔬菜湯、紅茶、奶茶，當日賣完為止，每天早上6點開放當日Inline外帶訂購。
■錢都
錢都日式涮涮鍋今（20）日起至5月31日舉辦「520感恩周」，開任一主鍋就享單點全品項買一送一（酒類除外），優惠適用外帶，但不能用於外送、加購價活動。
■瀧厚炙燒熟成牛排
5月20日起至6月底，外帶板腱牛排（390元），再多送一份板腱牛排、牛肝菌燉飯及玉米濃湯。
即日起至5月底，外帶任一主餐（最便宜為炙燒梅花豬290元），加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。
■瀧厚鍋物
5月20日起，50盎司大胃王套餐加1元多送「50盎司肉盤」，套餐分為全豬1499元、豬牛雙拼1599元、全牛1699元，內含50盎司肉盤，以及2份菜盤、2份附餐、2份湯底，等於最低可用1500元買到100盎司肉肉火鍋。
■達美樂
原先外送披薩只有「買大送小」，達美樂祭出限時好康，至5月22日前外送大披薩、外送小披薩通通買一送一。
■必勝客
平日（周一至周五）到門市、APP或官網消費，點任一口味的紙包筆管麵、紙包飯，或是指定口味獨享比薩（限夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），加1元就能任選小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）、鱈魚塊3塊。
■拿坡里
拿坡里炸雞限時推出「1公斤腿排桶」，5月30日前特價269元，花不到三百元就能炸雞吃到吐，至於值不值得，可參考《NOWnews今日新聞》開箱。
■摩斯漢堡
如果想念速食界最好喝的紅茶，不可錯過有「紅茶店」之稱的摩斯漢堡，5月20日當天買大包薯條（45元）就多送冰紅茶，現省35元。
■漢堡王
5月20日至5月25日在官網預訂指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」選擇5月26日取餐，就送原味華堡；5月26日官網購買指定套餐輸入代碼，或是臨櫃出示漢堡王粉專的華堡日貼文或官方LINE推播截圖，送原味華堡1顆。
■麥當勞
即日起至5月31日前，買任一麥當勞分享盒，加購指定飲品（汽水、冰紅茶、冰綠茶）買一送一，再送「朕就喜翻」故宮聯名桌遊，送完為止。
■肯德基
即日起至5月23日預訂快取「加1元多1件」，訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐），加1元多送小份香酥脆薯或4塊上校雞塊。
■頂呱呱
即日起至5月31日開賣省錢午茶套餐，4款套餐均一價89元，最低6.7折起，每天只賣三小時，每日14:00至17:00限定販售。5月23日起限時4天開賣「一斤雞脖子」，每份199元，相當於常態販售價格打8.3折，可用45元加購德式香腸。
■萊爾富
吃完520大餐必須有甜點收尾，萊爾富即日起至5月22日期間，哈根達斯指定雪糕買2送2，原價115元，平均單支特價58元，口味包括草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、芒果脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕共5款，全台限量10萬支，售完為止。
■全聯
全聯線上購也在「分批取」推出哈根達斯優惠，品脫杯5入原價1440元，6月9日前特價999元，平均一桶不到200元，限時加送2罐綠巨人玉米粒（市價114元）。冰淇淋口味有蘭姆葡萄、72%黑巧克力甘納許脆杏仁、淇淋巧酥3種，90天內需換完5罐，口味不可混搭。