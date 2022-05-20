台南夾滷味「噴400」以為詐騙！高價兇手是它：從沒點過
滷味因食材多樣且十分入味，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，近日就有民眾抱怨，在台南夾滷味卻慘噴400元，但當菜當曝光後，就引來內行抓出「高價兇手」，大嘆「本來就不便宜」。
有女網友於臉書社團《爆怨公社》上指出，近日在台南某間滷味攤點餐，而她曝光當天所夾的食材，包括兩包高麗菜、三塊鴨血、六顆水晶餃、兩塊菜頭、一條大腸、一片海帶、一塊豬肉、兩份冬粉、兩包科學麵。但當她準備結帳時，卻發現金額總計高達400元，讓她忍不住抱怨「是不是我吃米不知道米價還是我遇到詐騙集團？」
菜單曝光後，隨即引發眾人傻眼留言，「太貴了，這樣也頂多一半的價錢」、「滷味……生意真的很暴利」、「很多人排隊的攤位，才是好吃又便宜」、「誰吃滷味誰是盤子」、「踩到雷包，下次不要買就好了」。
但也有內行試算後認為，「我用我認知的價格算完覺得價格差不多欸⋯⋯只能說跟佛心價格相比他是比較貴，但屬於正常價。」、「差不多啦！我算算也要370」、「大腸跟豬肉本來就貴，你一樣一樣算下來，400差不多，水晶餃六顆也是算兩份的錢」。
甚至還有人指出「大腸」和「豬肉」正是高價原因，坦言「滷味攤的肉類通常很貴，夾過一小塊100元嚇到，但也摸摸鼻子認了，因為價錢就在那，我手賤自己去夾的」、「大腸本來就不便宜了！所以我從來都不點」、「吃滷味敢點大腸的都好野人啊」、「我覺得還好耶，因為有大腸有肉」。（編輯：陳雅雲）